Farklı kuşaklar arasında köprü kurarak bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen bu öncü program, bugüne kadar ofis çalışanlarıyla başarıyla uygulanırken; 2025 itibarıyla yeni bir döneme girildi. Mercedes-Benz Türk, programı bu yıl ilk kez saha çalışanlarına taşıyarak sektörde bir ilke imza attı.

Mercedes-Benz Türk’ün, farklı kuşakları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen ve iş dünyasının öncü uygulamalarından biri olan Tersine Mentörlük Programı yeni bir döneme başladı. 2018 yılından bu yana ofis çalışanlarıyla başarıyla uygulanan program, 2025 itibarıyla yepyeni bir boyut kazanarak ilk kez saha çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu adım ile Mercedes-Benz Türk, hem çalışan gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor hem de sektörde yenilikçi bir başlangıca öncülük ediyor.

Ofisten Sahaya Yayılan Öğrenme Kültürü

İstanbul ve Aksaray lokasyonlarında başlayan yeni dönemde saha çalışanları, mentör; 1997 öncesi doğumlu X ve Y kuşağı yönetici ve postabaşları ise menti rolünde buluşuyor. Bu yapı, genç çalışanların sahadan edindikleri içgörüleri, teknolojiyle olan ilişkilerini ve yeni nesil iş yapış biçimlerini yöneticilere aktarmasını sağlarken; yöneticilerin de farklı kuşakların değerlerini ve beklentilerini doğrudan tanımasına olanak tanıyor.

Program kapsamında ele alınan konu başlıkları, yapay zekâ ve dijital trendlerden şeffaf iletişime, sürdürülebilirlikten liderlik beklentilerine, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından saha deneyimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Düzenlenen oturumlarla hem yöneticiler hem de genç çalışanlar için karşılıklı öğrenmeye dayalı, iletişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratılıyor.

Kuşaklar Arası Öğrenmeye Vizyoner Bakış

Mercedes-Benz Türk’ün kuşaklar arası öğrenmeye büyük önem verdiğini söyleyen Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu, programın yeni dönemiyle ilgili olarak: “Tersine Mentörlük Programı’nı yıllar içinde güçlü bir kurum kültürü haline getirdik. Bu sürece saha çalışanlarımızı da dahil ederek yalnızca yöneticilerimizin değil, tüm organizasyonun gelişimine katkı sağlıyoruz. Farklı kuşakların aynı masada buluşarak deneyim ve bakış açılarını paylaşmasının hem bireysel gelişime hem de kurum kültürümüzün geleceğine yön vereceğine inanıyoruz. Bu alanda sektörde bir ilk olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Geleceğe kapsayıcı bir vizyon

Katılımcıların mentörlük sürecinden en yüksek faydayı sağlamaları için program, eğitimler, seminerler ve uzman destekleriyle zenginleştiriliyor. Böylece, çalışanların iletişim, geri bildirim ve etkili mentörlük teknikleri gibi alanlarda gelişmeleri destekleniyor.

Mercedes-Benz Türk, ofisten sahaya taşıdığı bu güçlü etkileşim modeliyle yalnızca bireysel gelişimi değil, aynı zamanda kurum kültürünü, kuşaklar arası iş birliğini ve kurum içi iletişimi ileriye taşımayı hedefliyor. Şirket, geleceğin çalışma kültürünü şekillendiren bu öncü uygulamayla, yenilikçi ve kapsayıcı vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor.