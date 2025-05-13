Yazılım çözümleri alanında 41 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., gelecek hedeflerini Vizyon 2025 toplantısında paylaştı. Şirket toplantıda ayrıca yeni yönetim kurulunu iş ortaklarıyla tanıştırdı. Yeni dönemde Link Bilgisayar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Şaban Geyik, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Özgür Çivi, Yönetim Kurulu Üyeliğine İhsan Ünal, Suphi İsa Perilioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Yavuz Selim Günay, Can Galip Sabuncu getirildi. Ardından toplantıda, Link Bilgisayar’ın mevcut ürünleri ve geliştirilmekte olan ürünleri masaya yatırıldı.

“Uçtan uca çözümler sunuyoruz”

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, 41 yıllık büyük bir aile olarak bir araya geldiklerini belirterek Link Bilgisayar’ın sektörde her zaman öncü olduğunu ve müşterilerinin dijital dönüşümünde yanında olduklarını söyledi. Pekmezyan dijital dönüşümü esas aldıklarını dile getirerek, “Biz esasen ilk olarak dijital dönüşümü kendimizde başlatıyoruz. Link Bilgisayar olarak bunu çok büyük bir aşamaya getirdik. Dijital dönüşümümüzü müşterilerimize de uygulamak istiyoruz. Bunu yaparken de onların yazılımlarını, iş süreçlerini, güvenlik sistemlerini, donanım sistemlerini yani tüm fonksiyonlarını bir arada düşünerek uçtan uca bir çözüm sunuyoruz” dedi.

“Servis satan bir şirket haline dönüşeceğiz”

Pekmezyan, müşterilerine sundukları hizmette biraz da hayal gücünün olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Hayal gücümüzü kullanarak bir çözüm geliştiriyoruz. Bu çözümlerle Link Bilgisayar olarak hazır hale geldik, daha da hazır hale geleceğiz. Dijital dönüşümde müşterimizin yanındayız. Sloganımız, ‘biz dijital dönüşüm partneriyiz’. Bu dönüşümü sağlamak müşterilerinizin farklı ihtiyaçlarını gerçekten doğru anlamak doğru tanımlamak ve bu yolda doğru adımlar atmaktan geçiyor. Müşterilerin ihtiyacını nasıl anlayabilirsiniz? Biz bunu desteklemek üzere LinkAkademi diye bir yapı oluşturuyoruz. Bu link akademinin yapısı, dijital dönüşümde farklı danışman hocalarla da çalışarak müşterilerimizin dijital dönüşümüne destek olacaklar. Link Bilgisayar, belli bir zaman sonra müşterilerine servis satacak. Bu mesela bir muhasebe, bir fatura servisi olabilir. Servis satan bir şirket haline dönüşeceğiz.”

“Dijital ve yeşil dönüşümü önemsiyoruz”

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik ise Link Bilgisayar’ın artık yalnızca bir yazılım şirketi olmadığını belirterek, “Bunun daha ötesinde artık çok paydaşlı bir ekosistem oluşturmak gerektiğine inandık. Bugünkü toplantımızın amacı aslında bu ekosistemin yapı taşlarını paylaşmak, geleceğe dair vizyonumuz ortaya koymak ve yeni faaliyet alanlarımızla birlikte nasıl daha güçlü adımlar atacağımız belirlemektir. Biz yalnızca teknoloji üreten bir şirket değil aynı zamanda işletmelerin başarısına katkı sunan dijital bir yol arkadaşı olmak istiyoruz. Katıldığımız bütün toplantılarda ‘Link Bilgisayarı sizlerde dijital dönüşüm partneri olarak tercih edin, tüm çözümlerde yanınızda olmak istiyoruz’ diyoruz. Karşılıklı büyümeyi mümkün kılan ‘kazan kazan’ modelini oluşturmaya çalışıyoruz. İkiz dönüşüm olan dijital ve yeşil dönüşümü önemsiyoruz. Link Bilgisayar’ın 41 yıllık bilgi birikiminin daha farklı bir boyuta geçmesini arzu ediyoruz” dedi.