Mercedes-Benz Türk, sürüş güvenliği ve mesleki gelişim alanında kritik rol üstlenen eğitmen kaptanlarını bu yıl Dünya Şoförler Günü kapsamında İstanbul’da ağırladı. Şirket, “Eğitmen Kaptanlar Geleceğe Kaptanlık Eder” sloganıyla hayata geçirdiği iki günlük program kapsamında ilk gün Eğitmen Kaptanlar ile Büyük İstanbul Otogarı’nda Dünya Şoförler Günü’nde gününü kutladı, ikinci gün ise Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi kampüsünde gerçekleştirilen özel eğitim ile Eğitmen Kaptanlar ile bir araya geldi.

Etkinlik, Büyük İstanbul Otogarı’nda düzenlenen Şoförler Günü buluşmasıyla başladı. Program kapsamında fotoğraf ve kısa film çekimleri yapılarak eğitmen kaptanların deneyimleri kayıt altına alındı. Aynı günün akşamında eğitmen kaptanlar, Mercedes-Benz Türk yöneticileriyle bir araya gelerek sektör dinamikleri, eğitim süreçleri ve şoförlük mesleğinin geleceğine dair keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Bu buluşma, deneyim paylaşımı açısından anlamlı bir birliktelik yarattı.

Mercedes-Benz Türk’ten Eğitmen Kaptanlara özel eğitim programı

Etkinliğin ikinci günü, dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ve Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi kampüsünde devam etti. Eğitmen kaptanlar, üretim hatlarını gezerek Mercedes-Benz Türk otobüslerinin üretim teknolojileri, güvenlik standartları ve kalite süreçleri hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ardından Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi kampüsünde kendileri için hazırlanan özel eğitim programında 2026 model yılı yeniliklerine odaklanıldı.