Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen törendeki konuşmalarında, Gaziantep ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.



Konuşmaların ardından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmalara ödül verildi.



GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ödül alan firma temsilcilerine ödülleri protokol üyeleriyle birlikte sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki ÇİMKO Çimento'nun ödülünü ÇİMKO Çimento CEO'su Dr. Önder Kırca'ya, SANKO Tekstil'in ödülünü ise SANKO Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın'a takdim etti.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki SANKO Enerji'nin ödülü SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu'na, Süper Film Ambalaj'ın ödülü de Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven'e AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül tarafından verildi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından, şirketlerin 2024 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, ÇİMKO Çimento ve Beton 94'üncü, SANKO Tekstil İşletmeleri 177'nci, Süper Film Ambalaj 306'ncı, SANKO Enerji ise 337'nci sırada yer almıştı.