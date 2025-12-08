Bahçede kilogramı yaklaşık 40 TL'den alıcı bulan limonlar, hem iç piyasaya hem de ihracata gönderiliyor.

Soğuk Hava Depoları Yaz Ayları İçin Doluyor

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, ağaçlardan tek tek topladıkları limonları kasalara dolduruyor. İlk ayrıştırmanın ardından ürünler paketleme tesislerine sevk ediliyor. Burada çoğunluğu kadınlardan oluşan çalışanlar tarafından sınıflandırılan limonlar, yaz aylarında piyasaya sunulmak üzere soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Üreticiler, aralık–mart döneminde yapılan hasadın, yaz aylarında limon arzının devamlılığı için kritik olduğunu belirtiyor.

“Limon Üretimi Binlerce Kişiye Ekmek Kapısı”

Bölgedeki üreticilerden Murat Topal, Erdemli’nin Türkiye limon üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşıladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Limon, yüzlerce üreticinin ve binlerce işçinin ekmek kapısıdır. Aralık ile mart ayları arasında hasat edilen depoluk ürünler yaz döneminde piyasaya sürülüyor. Böylece hem çiftçi kazanıyor hem de tüketiciye yıl boyu kaliteli ürün ulaşıyor.”

Topal, limon üretiminin zahmetli bir süreç olduğunun altını çizerek limonların tek tek toplanıp boyuna ve kalitesine göre ayrıldığını, depolarda ise düzenli kontroller yapıldığını ifade etti.

Rekolte Bu Yıl 580 Bin Ton Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle düşen verimin bu yıl toparlanması bekleniyor. Bölgede limon rekoltesinin 580 bin ton seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Zorlu Mesai: “Limon Hassas Bir Ürün”

Bahçelerde gün doğumundan gün batımına kadar çalışan işçiler, limon toplamanın dikkat gerektirdiğini belirtiyor.

Hasatta görev alan Firdevs Bolcalı, limonun hassas bir ürün olduğunu vurgulayarak,

“Dikkatlice kesip sepetlere yerleştiriyoruz. Aksi halde ürün zedeleniyor.” dedi.

55 yaşındaki Selma Köpüç ise 18 yaşından bu yana limon bahçelerinde çalıştığını söyleyerek sağlığı elverdikçe işe devam edeceğini dile getirdi.