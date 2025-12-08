Yılmaz, özellikle 2025 yılına ait bütçe görünümüne dikkat çekerek, gelecek yıl bütçe açığının 2 trilyon 208 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

“2024 yılı 3,3 büyüme ile tamamlandı”

Küresel ölçekte sıkı para politikalarının talebi baskılamasına, jeopolitik risklere ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen Türkiye’nin 2024’te istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladığını belirten Yılmaz, yılın yüzde 3,3 büyüme ile kapatıldığını söyledi. Fiyat istikrarını önceleyen ekonomi yönetiminin, küresel dalgalanmalar içinde Türkiye’yi pozitif ayrıştırdığını vurguladı.

“Kişi başına gelir 17 bin dolar seviyelerini gördü”

Yılmaz, Türkiye’nin milli gelir performansına ilişkin verileri de paylaştı. 2023’te 1,13 trilyon doları aşan milli gelirin, 2024 yılında daha da yükseldiğini belirterek kişi başına gelirin 15 bin doların üzerine çıktığını söyledi. 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış GSYH’nin 1 trilyon 538 milyar dolar, kişi başına düşen gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar olduğunu aktardı. 2025 sonunda bu rakamın 17 bin 748 dolar olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin böylece Dünya Bankası’nın Atlas yöntemine göre yüksek gelir grubu ülkeleri arasına girmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

“Türkiye 17’nci büyük ekonomi”

Konuşmasında Türkiye’nin küresel ekonomideki konumuna da değinen Yılmaz, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin nominal dolar bazında dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olduğunu, 2025 tahminlerinin ise Türkiye’nin 16’ncılığa yükseleceğini gösterdiğini söyledi. Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre Türkiye’nin hâlihazırda dünyanın 12’nci, Avrupa’nın ise 5’inci büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2025’te Türkiye’nin İtalya’yı geride bırakarak dünya sıralamasında 11’inciliğe, Avrupa’da ise 4’üncülüğe yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

“Enflasyonda düşüş süreci devam ediyor”

2024 Haziran ayında uygulamaya giren dezenflasyon programının etkilerinin net şekilde görüldüğünü belirten Yılmaz, Kasım 2025’te yıllık tüketici enflasyonunun %31,1 seviyesine gerilediğini söyledi. Temel mal enflasyonundaki düşüşün daha güçlü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu kalemde artışın %18,6’ya kadar indiğini aktardı. Aralık ayı görünümünün de olumlu olduğunu ifade ederek, hükümetin kararlı bir şekilde 2026’da enflasyonu %20'nin altına, 2027’de ise tek haneye çekme hedefini sürdürdüğünü söyledi.

“İhracatta 270 milyar dolar eşiği aşıldı”

Türkiye’nin dış ticarette de sağlam duruşunu sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, 2025 Ocak-Kasım döneminde ihracat gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 247,2 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Kasım 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 270,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Hizmet gelirlerinin, başta turizm olmak üzere 120 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, toplam mal ve hizmet ihracatının 390 milyar dolar hedefinin üzerine çıkacağını dile getirdi.

“2025’te bütçe açığı 2,2 trilyon lira”

Yılmaz, merkezi yönetim bütçesine ilişkin detaylı değerlendirmesinde, 2025 yılında bütçe giderlerinin 14 trilyon 674 milyar lira, gelirlerin ise 12 trilyon 466 milyar lira olmasının öngörüldüğünü söyledi. Buna göre bütçe açığı 2 trilyon 208 milyar lira, faiz dışı açığın ise 156 milyar lira düzeyinde beklendiğini aktardı. Vergi gelirlerinin 10 trilyon 734 milyar lira, vergi dışı gelirlerin de 1 trilyon 732 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

2026 bütçesinde giderlerin 18 trilyon 979 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 266 milyar lira düzeyinde öngörüldüğünü belirten Yılmaz, bütçe açığının GSYH’ye oranının %3,5 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Deprem sonrası artan bütçe açığının yeniden hükümetlerin geleneksel %3’ün altı disiplini hedefleyen seyrine yaklaştığını vurguladı.

“Elektrikte %54, doğal gazda %45 destek”

Vatandaşlara yönelik enerji desteklerine değinen Yılmaz, devletin 2026 bütçesinde elektrik ve doğal gazda sübvansiyon için 373 milyar lira kaynak ayırdığını hatırlattı. Meskenlerde elektriğe ortalama %54, doğal gaza ise %45 oranında destek verildiğini vurguladı. Ayrıca asgari ücret düzeyine kadar olan bütün çalışan gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının 2026’da 1,1 trilyon liralık vergi istisnasına karşılık geldiğini belirtti.

Bu desteklerle birlikte toplam sosyal harcama tutarının 2 trilyon 382 milyar liraya çıkacağını söyleyen Yılmaz, bunun bütçedeki payının %12,6 olduğunu ifade etti.

“Sanayide devlet—özel sektör işbirliği sürüyor”

Konuşmasının son bölümünde yatırım ve istihdama yönelik teşvik politikalarına değinen Yılmaz, özel sektör odaklı üretim modelini güçlendirdiklerini belirterek 2026 yılında yatırım teşvik ödeneklerinin 50 milyar liraya çıkarılacağını söyledi. Emek yoğun sektörlerde istihdamı korumak için 2025’te uygulamaya giren “İstihdamı Koruma Destek Programı” kapsamında KOBİ’lere çalışan başına aylık 2.500 TL destek verildiğini, bu rakamın 2026’da 3.500 TL’ye yükseltileceğini ifade etti. Ayrıca yeni yatırımla sağlanan istihdam için işveren sigorta primlerinin 14 yıl, işçi primi desteğinin ise 12 yıl boyunca sürdüğünü belirtti.