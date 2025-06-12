Türkiye’nin ihracat yıldızı sektörlerin den kimya endüstrisi için birbirin den tehlikeli kimyevi maddeler ve mamullerin kolay, güvenli, çevreci, maliyet etkin çözümlerle taşınmasını sağ layan ‘Tehlikeli Madde ve Likit Taşımacılığı’ oldukça önemli bir role sahip. Gelişime açık ve büyüme potansiyeli yüksek bir alan olan ‘Tehlikeli Madde ve Likit Taşımacılığı’ ağırlıklı olarak denizyolu ve karayoluyla yapılıyor, bu taşıma modlarını demiryolu ve havayolu izliyor.

Likit ve Dökme Ürün Taşımacılar Derneği (LİKİTDER), kara, deniz, demir yolu ve in termodal taşımacılık yapan şirketlerin ortak ihtiyaçlarına çözüm üretmek; sektörde sürdürülebilirlik, çevre koruma ve yüksek standartları teşvik eden bir platform oluştur mak üzere kuruldu. Dernek, likit ve dökme ürün taşımacılığında, uluslararası standart lar ve sürdürülebilir uygulamalarla sektöre rehberlik ediyor. Likitder üyeleri arasında; Agena,Alışan, Altınel, Bakar, Bertschi, Birlik, Çağım, En-As, Gökbil, AktifSped, İTT, İsmet Yılmaz, Kalkedon, KHN, Kaizen, KLC Kimyevi, Lam, Manuport, Me-Ka, TGL TET Global, TİO, Zafer Tank, ZTT, Ustaoğulları, İzmit Sakarya Nakliyat, Capital Lojistik, İSO Tank Central, Talay Lojistik, Doğuş ve Akdoğu bulunuyor. LİKİTDER Genel Müdürü Ayhan Özekin sektör ve dernek faaliyetleriyle ilgili Ekovit rin’e açıklamalarda bulundu.

BİRİNCİ GÖREVİ SEKTÖREL İLETİŞİM

Teknoloji ve dijitalleşmenin öne çık tığı günümüzde LİKİTDER’in faaliyet lerinden bahsedebilir misiniz? LİKİT DER ne yapar? Derneği bizlere tanıtır mısınız?

LİKİTDER lojistik sektöründe faaliyet gös termekte olan ve ticari hizmet niteliğinde dökme, likit ürünleri, kara yolu tankeri ve/ ve ya tank konteyner ile taşıma hizmeti üreten şirketleri bir araya getirerek, sektörel konularda görüş alışverişinde bulunmak, iş süreçlerini geliştirmek, araştırma çalışma ları düzenlemek ve uluslararası sektörel iletişimleri güçlendirmek misyonuyla kurulmuştur. Likit taşıma sektörünü teknoloji ekip man, personel ve standartlar açısından uluslararası seviyeye taşımak, sektörün diğer dernekler ve kamu ile iletişim ve eş güdümünü sağlamak, sektöre standart, do küman, eğitim ve yazılı literatür oluşturmak, sürdürülebilirlik, çevre koruma ve ekolojik dengenin devamlılığı konulu çalışmalarda bulunmayı hedeflemektedir.

ADR NORMLARIYLA ÇALIŞIYORUZ

LİKİTDER’in, Ar-Ge’de önemli aşama ları gerçekleştirdiğini belirtiyorsunuz. Geleceğin LİKİTDER’ini oluştururken Ar-Ge ile ilgili çalışmalarınızı, ileriye dönük faaliyet, hedef ve planlamalarınızı anlatabilir misiniz?

Derneğimiz Ar-Ge kavramına çok önem vermektedir. Bunun en önemli nedeni üye şirketlerimizin uluslararası bir standart olan ADR konvansiyonuna uygun yani “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşıma cılığına İlişkin Avrupa Anlaşması normla rında Lojistik faaliyeti göstermesidir. Diğer lojistik branşlarına kıyasla daha yüksek risk seviyesinde olan bu alanda riskleri minmize için teknoloji ve dijitalleşme ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle derneğimiz çeşitli üniversitelerle sektörel Ar-Ge konusunda iş birliği yaparak yeni projeler üretmektedir.

TEKNİK EĞİTİME AĞIRLIK VERİYORUZ

Likit ve dökme ürün taşımacılığında, uluslararası standartlar ve sürdürüle bilir uygulamalarla sektöre rehberlik eden; iş birliği, eğitim ve çevre duyar lılığı ile örnek bir dernek olan LİKİTDER bu vizyonunu ne kadar gerçekleştirdi? Uluslararası standartlar ve sürdürüle bilirlik adına neler yapıyorsunuz?

Derneğimiz henüz 1,5 yıl önce kurulmuş genç bir dernek. Dolayısıyla hem üye sayımızı arttırma hem de kurumsallaşma tarafı doğal olarak öncelikli odak noktamız. Fakat bununla birlikte geçen bu kısa sürede önemli proje ve işbirliklerine imza attığımızı düşünüyorum. Sektördeki diğer dernekler, paydaş sektör örgütleri, üniversiteler ve kamu ilişkileri konusunda kısa sürede önemli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Uluslararası standartlar ve sürdürülebilirlik tarafında en öncelikli aksiyonumuz ise üye şirketlerimizin çalışanlarına yönelik verdiğimiz sektörel ve teknik eğitimlerdir.

ULUSLARARASI KALİTEDE FİRMALARIMIZ VAR

LİKİTDER, fuarlara da katılıyor. Ge çen yıl yer aldığınız Turkchem Eurasia 2024 sektörün önde gelen firmalarını ve profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuar LİKİTDER başta firmalara nasıl bir sinerji katıyor? İş birliği çerçevesinde fuarların etkisi ne oluyor? Türk sıvı lojistiği şu anda hangi seviyede?

Fuarlar sektörel buluşmalar için ideal bir ortam, biz de genç bir dernek ola rak sektörümüze hitap eden fuarlardaki tanıtım fırsatlarını çok değerli buluyoruz. Turkchem Eurasia 2024 üye şirketlerimizin değerli müşterilerinin buluşma noktası olan kıymetli bir fuar. Biz de bu fuarda Türkiye’de Kimyasal Madde Lojistiği başlıklı bir panel düzenleyerek derneğimizin ve paydaşları mızın görüşlerini hedef kitlemiz ile paylaşma fırsatını değerlendirdik. Likit lojisitik alanında uluslararası kalitede hizmet sunma kapasi tesinde birçok firmamız var. Sektörün gene linin kalite verimlilik ve güvenlik başlıklarında gelişimi de zaten ifade ettiğimiz şekilde derneğimizin başlıca hedeflerinden biridir.

YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİ

Kimya sektörüyle yakından ilgileni yorsunuz. Bugün sıvı lojistiğinden fazla konuşulan kimya sektöründe sürdürü lebilir lojistik uygulamaları. LİKİTDER’in bu alandaki faaliyetleri nelerdir? Enerji arz ve güvenliği konusunda endüstri yel nakliye ve depolama yeniliklerine yönelik LİKİTDER nasıl bir çalışma yürütüyor?

Sürdürülebilirlik, karbon ayak izini küçültme ve sınırda karbon düzenlemesi konuları Kimya sektörünü ve dolayısıyla bu sektöre hizmet veren LİKİTDER üyelerini çok yakın dan ilgilendiriyor. Şu aşamada üyelerimize bu konularda eğitimler veriyoruz. Ayrıca Nisan ayı sonunda çok değerli bir devlet üniversitemiz ile üyelerimizi sürdürülebilirlik konulu proje paylaşımları sağlamak ama cıyla ilgili üniversite kampüsünde bir araya getirerek Üniversite / Özel sektör işbirliği anlamında önemli bir proje başlatacağız.

HER ÜYEMİZ SORUMLULUĞUNU BİLİYOR

LİKİTDER’de nasıl bir çalışma moti vasyonu var?

Dökme ve likit ürün lojistiği, lojistik sektörü nün en hassas ve uzmanlık gerektiren alan larından biridir. Bu branş, taşıma sürecinde hem güvenlik hem de kalite açısından çok özel kurallar ve dinamikler barındırır. Bu nedenle gerek ihtiyaç duyulan ekipman ve altyapı, gerek yasal düzenlemeler, gerekse insan kaynağı ve eğitim standartları açısın dan diğer taşıma modlarından ayrışır. İşte tam da bu noktada LİKİTDER olarak önemli bir misyon üstleniyoruz. Üyelerimiz, sektörün ihtiyaçlarını ve sorumluluklarını bilen, bu alanın hassasiyetini içselleş tirmiş ve çözüm üretme iradesine sahip firmalardan oluşuyor. LİKİTDER’e katılan her üye, yalnızca sektörel dayanışmanın bir parçası olmakla kalmıyor; aynı zaman da kamu kurumları ve diğer paydaşlarla yürütülen çalışmalarda sektörün sesi olma sorumluluğunu da üstleniyor. Bizimle bir likte yol alan firmalar, ülkemizde bu alanın profesyonelleşmesine, hizmet kalitesinin yükselmesine ve sürdürülebilir lojistik çözümlerinin yaygınlaşmasına aktif katkı sağlıyor. Özetle; dökme ve likit lojistiği sıradan bir taşıma faaliyeti değildir. Bu alan, bilgi, deneyim ve ortak akıl gerektirir. LİKİTDER de tam bu noktada, sektöre rehberlik eden, vizyon koyan ve standartları yukarı çeken bir platform olarak konumlanmaktadır.