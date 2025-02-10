Dolayısıyla sadece markaya yönelik iletişim stratejileri geliştirmek, temeli sağlam olmayan bir bina inşa etmekten öteye gidemez ve bırakın depremi artçı bir sarsıntıda bile oluşturduğumuzu sandığımız o yapılar yıkılabilir. Bu noktada markayı en iyi şekilde ifade edecek ve onun hikayesini güçlendirecek bir lidere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi, bu lideri gündemin aktörüne dönüştürecek lider iletişimi stratejisinin önemine dikkat çekti.

Her liderin biraz altın tozuna ihtiyacı vardır

Platon, Devlet kitabında şöyle söyler; “Tanrı, aranızdan önder olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır. Bu yüzden onlar baş tacı olurlar.” Günümüzde tüm liderlerin mayasında altın tozu var mıdır bilinmez ama iletişimciler, doğru lider iletişimi stratejisiyle liderlere altın tozu konusunda önemli bir destek sağlıyor diyebiliriz. Peki, nedir bu altın tozu? Doğru stratejiler, etkili hitabet, efektif beden dili ve sihirli kelimeler… Tüm bunlar kurumsal özellikleri ve değerleri göz önüne alarak, algı ve itibar yönetiminin stratejik planlama ile yürütüldüğü bir iletişim modelini kapsıyor.

Liderin sözü, markanın sözüdür

Markanın görünen yüzü olan liderlerin söylemleri oldukça önemlidir. Çünkü liderlerin, markalarla kişisel bağ kurmak isteyen yeni nesil tüketiciler, paydaşlar ve iş ortakları nezdinde sergilediği tutumlar, davranışlar ve dile getirdiği söylemler marka değerini ve kurumsal itibarı doğrudan etkiliyor. İşte bu yüzden liderin çoğu konuda fikir sahibi olması, bunları farklı dengeleri koruyacak şekilde aktarması ve hedef kitlesine dokunabilmesi çok değerlidir.

Lider olunur mu, doğulur mu?

İletişimciler, koçlar, mentörler her ne kadar liderlere bu konuda destek oluyor olsa da bazı kişiler gerçekten de doğuştan lider olarak doğuyor. Elbette bu yeteneklerini de zaman içinde pek çok farklı donanımla geliştiriyorlar. Bu liderler; konuşma yetenekleri, görünüşleri, etkileyici bakışları, tahlil ve analiz yetenekleri ile öne çıkıyorlar. Peki, ya doğmayanlar? İşte bu noktada devreye doğru kurgulanmış lider iletişimi giriyor.

Etkili bir lider iletişiminde liderin bir kanaat önderine dönüşmesi esas alınır. Gösterilen çabanın temel argümanı liderin; iş ortakları, medya ve kamuoyu nezdinde sektöründe saygın, güvenilen ve referans kabul edilen kişi olarak konumlandırılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda sunulacak görsel ve yazılı her çıktının, liderin sektörel ölçekteki algısını güçlendirecek nitelikte olmasına yardımcı olmak hedeflenir.

Lider iletişiminde neler yapılır?

· Gündeme ilişkin konularda kişinin söz sahibi olarak yer almasının sağlanması,

· Kurum içinde ve dışında yapılacak konuşmalardan yazışmalara kadar birçok alanda doğru içeriklerin hazırlanması,

· Çeşitli toplantı ve organizasyonlar için destekleyici ve bilgilendirici notların hazırlanması,

· Konuşma metinleri ve sunumların oluşturulması,

· Gazete, TV, radyo gibi kitle iletişim araçları için röportajlar koordine edilmesi ve içeriklerin hazırlanması,

· Fotoğraf çekimlerinde ve kamera karşısında nasıl davranılması gerektiğine yönelik desteğin sunulması (Giyim, renk kullanımı, duruş vb.)

· Etkili konuşma, etkili kürsü hitabeti, etkili beden dili desteğinin sağlanması.

Elbette lider iletişiminin başarıya ulaşmasında liderin, iletişim profesyonelleri ile uyum içinde ilerlemesi ve onlara vizyonuyla yol açacak donanımlara sahip olması çok değerlidir. Bu alan da aslında iletişiminin her dalında olduğu gibi ancak etkili bir takım çalışmasıyla yol alındığında kurumu ve lideri hedeflenen noktaya taşıyabilir.