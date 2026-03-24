Emine Erdoğan’ın himayesinde küresel bir model haline gelen proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, mutfaklardaki alışkanlıkları kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, evlerde kullanılan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona, toprağa veya denize boşaltılması kesinlikle yasaklanıyor. Bu kirliliğin önüne geçmek için farkındalık çalışmaları da ürün ambalajlarına taşınıyor. Artık marketlerden alınan tüm bitkisel yağların (ayçiçek, zeytin, mısır vb.) üzerinde "Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz" ibaresi yer almak zorunda olacak.

Vatandaş ve Belediye İş Birliği: Atık Teslim Zorunluluğu

Mutfaktaki atık yağların yönetimi artık sadece bireysel bir tercih değil, bir sorumluluk haline geliyor.

Toplama Noktaları: Vatandaşlar, biriktirdikleri atık yağları belediyelerin kuracağı toplama sistemlerine veya belirlenen satış noktalarına teslim edecek.

Erişim Kolaylığı: Mobil atık toplama araçları ve mahallelerdeki atık getirme merkezleri, yağların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ana duraklar olacak.

Marketlerin Rolü: Satış noktaları ve büyük marketler, vatandaşın getirdiği sızdırmaz kaplardaki yağları kabul etmek ve bunları lisanslı tesislere yönlendirmekle yükümlü tutulacak.

Atıktan Gökyüzüne: Ekonomik Geri Dönüşüm

Toplanan yağlar sadece doğayı korumakla kalmayacak, aynı zamanda stratejik bir enerji kaynağına dönüşecek:

Biyoyakıt Üretimi: Atık yağlar, biyodizel ve modern havacılıkta kritik önem taşıyan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretiminde hammadde olarak kullanılacak.

Sıkı Denetim: Atık yağların yemeklik yağlara, kozmetik ürünlerine veya standart akaryakıta kontrolsüz şekilde karıştırılması ağır yaptırımlarla engellenecek.

Neden Bu Kadar Önemli? (Korkutan Rakamlar)

Düzenlemenin arkasında yatan çevresel gerçekler, durumun vahametini gözler önüne seriyor:

Su Kirliliği: Sadece 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz içme suyunu kirletme kapasitesine sahip.

Yaşam Kaynağı: Bu kirlilik, yaklaşık 15 kişinin bir yıllık içme suyu ihtiyacının yok olması anlamına geliyor.

Kanalizasyon Tehdidi: Evsel su kirliliğinin %25’i doğrudan lavaboya dökülen bu yağlardan kaynaklanıyor ve şehir altyapılarına büyük zarar veriyor.

Bu yeni sistemle birlikte restoranlar, oteller ve yemek fabrikaları "atık yağ üreticisi" statüsünde daha sıkı denetlenecek. Evlerde ise biriktirme alışkanlığı kazanmak, gelecekteki su krizini önlemek adına en büyük adım olacak.

Kaynak: yasemin.com