Kritik Verilerle Mevcut Durum

Bağımlılık Oranı: GAZBİR verilerine göre Türkiye, yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %14 ’ünü İran’dan tedarik ediyor.

Stok Durumu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin 6,3 milyar metreküplük bir depolama kapasitesi bulunuyor.

Piyasa Tepkisi: Avrupa’da gaz vadeli kontratları son 3 yılın zirvesine çıkarken, fiyatlar savaş öncesine göre %70 oranında artış gösterdi.

Tedarikte "Rusya ve Azerbaycan" Güvencesi

İran’dan gelen akışın ne zaman normale döneceği belirsizliğini korurken, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan sevkiyatın sorunsuz devam ettiği belirtiliyor. Yetkililer, mevcut stokların kısa vadeli kesintileri absorbe edebilecek düzeyde olduğunu vurguluyor.

Uzman Görüşü: "Sürpriz Değil, Tedbir Şart"

Konuyla ilgili Ekonomim’e konuşan BOTAŞ Eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, İran’ın bu tutumunun sadece saldırıyla sınırlı olmayabileceğine dikkat çekiyor. Ekonomim'e değerlendirmelerde bulunan yetkililer şunları ifade etti:

"İran, barış dönemlerinde bile kış aylarında artan iç talebi gerekçe göstererek teknik arıza bahanesiyle gazı kesebiliyordu. Ancak bu kez durum jeopolitik bir misilleme halini aldı. Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan hatlarındaki kapasiteyi tam verimle kullanması ve LNG terminallerini aktif tutması, sanayide bir kesinti yaşanmaması adına kritik önemde."

Bölgesel Etki: Irak’ta Durum Ne?

Güney Pars sahasına yapılan saldırı sadece Türkiye’yi değil, komşu Irak’ı da vurdu. Bağdat yönetimi, İran’dan gelen gazın tamamen kesildiğini ancak bugün itibarıyla akışın kısmen yeniden başladığını duyurdu. Katar'daki Ras Laffan tesisine yönelik misillemeler ise küresel sıvılaştırılmış gaz (LNG) arzını tehdit etmeye devam ediyor.