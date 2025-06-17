Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, soruşturma; laboratuvarların analiz ücretlerini ortak şekilde belirledikleri ve aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaştıkları şüphesiyle başlatıldı. Beş laboratuvarı kapsayan inceleme sürecinin sonunda, Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ, Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti.’nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespit edildi.

Söz konusu şirketlerin fiyat belirleme ve rekabete aykırı bilgi paylaşımı yoluyla piyasada haksız avantaj sağladıkları belirtilirken, diğer iki laboratuvar hakkında ise herhangi bir ihlale rastlanmadı.

Rekabet Kurulu, kararında piyasalarda serbest ve adil rekabetin sağlanmasının tüketicilerin ve sektörlerin yararına olduğunu vurgularken, benzer uygulamalara karşı denetimlerin süreceği mesajını verdi.