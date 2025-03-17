Bakan Memişoğlu’ndan Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koçana’daki yangında hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Resmi temasların ardından vakit kaybetmeden harekete geçerek, durumu ağır olan 3 yaralıyı ambulans uçakla İstanbul’a sevk ettik. Tedavileri, Avrupa’nın en büyük Yanık Merkezi’nde devam edecek. Gerek duyulması halinde yeni hasta nakilleri de gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak Balkanlardaki kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yangında yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri de Türkiye’deki çeşitli hastanelerde sürdürülüyor. Sağlık ekipleri, yaralıların durumlarını yakından takip ediyor.