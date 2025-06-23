Kuzey Kore: “Egemenliğe Saygı ve BM Sözleşmesi Açıkça İhlal Ediliyor”

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları "ülkelerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerine aykırı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, “ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin temel ilkelerini ciddi biçimde ihlal etmektedir” denildi.

Aynı açıklamada, İsrail ve ABD’nin Orta Doğu’daki eylemlerine de sert sözlerle tepki gösterilerek, “Sözde ‘barışı koruma’ ve ‘tehditleri ortadan kaldırma’ bahanesiyle yapılan bu saldırgan hamleler, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmekte ve küresel güvenliği tehdit etmektedir. Bu durum, Batı’nın sessizliği ve desteğiyle hareket eden İsrail'in pervasız tutumunun bir sonucudur” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore, uluslararası topluma çağrı yaparak, “ABD ve İsrail’in çatışmacı eylemlerine karşı birleşik bir tepki verilmesi gereklidir” dedi.

Japonya: “Nükleer Silahlanmaya Asla İzin Verilmemeli”

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya da gelişmelere ilişkin bir açıklama yaparak, İran’ın nükleer programına dair ciddi endişelerini yineledi. Japonya’nın, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin korunmasına büyük önem verdiğini belirten Iwaya, “İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemeli” dedi.

ABD ve İran arasında Umman arabuluculuğunda 12 Nisan’da başlayan görüşmeleri “barışçıl çözüm için önemli bir fırsat” olarak değerlendiren Iwaya, Japonya’nın bu diplomatik süreci güçlü şekilde desteklediğini söyledi. Ayrıca, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ı hedef alan saldırılarının ve ardından gelen misillemelerin “son derece üzüntü verici” olduğunu kaydederek, "Bu gelişmeler bölgesel istikrarı tehdit ediyor" uyarısında bulundu.

"ABD’nin Diyalog Çabası Desteklenmeli"

Iwaya, İran’ın ABD çıkarlarına yönelik muhtemel saldırılarına dair endişelerini de dile getirerek, “Bölgedeki durumu bir an önce yatıştırmak öncelikli hedef olmalı. Bununla birlikte İran'ın nükleer silah edinmesi de kesinlikle engellenmelidir” dedi. Japonya'nın, uluslararası toplumla birlikte diplomatik çabaları sürdüreceğini vurgulayan Iwaya, "Orta Doğu’daki istikrar, Japonya için hayati öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

Son gelişmeler, Orta Doğu’daki krizlerin küresel diplomasi için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD’nin askeri hamleleri ve İran’ın karşı tepkileri, sadece bölgeyi değil, uluslararası barışı da tehdit eder boyuta ulaşmış durumda.