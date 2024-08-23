ABD’nin Güney Kore'ye Apache saldırı helikopterleri dahil 3.5 milyar dolarlık askeri ekipman satışına onay vermesine Kuzey Kore’den tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, onay kararının ABD ve Güney Kore’nin ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına devam ettiği sırada alındığı hatırlatılarak, “ABD ve müttefiklerinin bölgesel güvenlik ortamı için ciddi bir tehlike oluşturan ve askeri gerilimi tırmandıran silahlanma faaliyetlerini şiddetle kınıyor, bunun doğuracağı sonuçlar konusunda kendilerini uyarıyoruz” denildi.

ABD’nin askeri ekipman satışına onay vermesinin “bölgedeki istikrarsızlığı kasıtlı olarak arttırmaya yönelik pervasız bir provokasyon” olduğu belirtilen açıklamada, “ABD'nin Japonya, Güney Kore ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer müttefiklerine silah satışında giderek daha aktif hale gelmesi, bölge güvenliğine yönelik göz ardı edilemeyecek bir meydan okumadır” ifadeleri kullanıldı.



“Kuzey Kore stratejik caydırıcılığını daha da güçlendirecek”

ABD'nin bölgedeki müttefiklerine silah sağlamasının “muhtemel bir çatışma tehlikesini artırdığı” kaydedilen açıklamada, bu durumun Kuzey Kore'yi savunma yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığı vurgulandı. Açıklamada, “ABD ve müttefikleri tarafından dayatılan güç dengesizliğini tamamen reddetmek ve buna karşı koymak, ülkemizin egemenliğini savunmak, bölgesel barış ve istikrarı sağlamak için bir ön şarttır. ABD bölgedeki müttefiklerine silah sağlama konusunda ısrarcı olduğundan Kuzey Kore'nin stratejik caydırıcılığı, ulusal çıkarları ve bölgesel barışı korumak için daha da güçlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.



ABD 3.5 milyar dolarlık satışa onay vermişti

Güney Kore Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) hafta başında yapılan açıklamada, ABD hükümetinin Güney Kore'ye Apache saldırı helikopterlerini de içeren 3.5 milyar dolarlık askeri ekipman satışı yapılmasına onay verdiği bildirilmişti. Ülkenin daha önce 36 adet AH-64E Apache saldırı helikopteri, 76 adet T700-GE-701D helikopter motoru, 456 adet AGM-114R2 Hellfire füzesi, 152 adet AGM-179A havadan karaya füze ve 40 adet AAR-57 ortak füze uyarı sistemi satın almak için talepte bulunduğu hatırlatılmıştı. Açıklamada, “Söz konusu potansiyel satış, Hint-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için gerekli bir güç olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kararın Güney Kore’nin caydırıcılığını güçlendireceği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu potansiyel satış, düşmanları caydırabilecek ve bölgesel operasyonlara katılabilecek önemli bir güç sağlayarak, Güney Kore'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşılık verme kabiliyetini artıracaktır" denilmişti.