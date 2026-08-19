"3 MİLYON ARTI KDV OLARAK ÇEK ÖDENDİ!" Duruşmaya damga vuran ilk bomba, sanık Seyfi Beyaz’ın çapraz sorgusunda patladı. Savcının Westside projesindeki iskan alımı sürecinde Adem Soytekin’e 3 milyon TL verildiği yönündeki sorusunu yanıtlayan Beyaz, "Kendim görüşmedim, diğer ortaklarımız görüştü. 3 milyon artı KDV olarak çek ödendiğini biliyorum" diyerek skandal ödemeyi itiraf etti. Ödemeye giden isimleri tek tek açıklayan Beyaz, İsa, Yüksel ve Oktay beyin süreci yürüttüğünü öne sürdü.

SAVCILIK EK MÜTALAA VERDİ: İFADELER ÇELİŞKİLİ, TUTUKLANSIN! Duruşmada tansiyon yükselirken savcılık hamlesini yaptı! Muzaffer Beyaz’ın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirten savcılık, sanığın derhal tutuklanmasını talep etti. Neye uğradığını şaşıran Muzaffer Beyaz, "İmza yetkim yok, ne öğrendiysem abimden öğrendim" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından savcılığın tutuklama talebini reddetti.

SABIK SANIKLARDAN BİRBİRİNE "RÜŞVET" VE "KURTURULMA" SUÇLAMASI! Mutlu İnşaat hissedarı Yüksel Hamzaoğlu ile Adem Soytekin arasında salonda soğuk rüzgarlar esti. Hamzaoğlu’nun "Belediye işlerinin aksamaması için talepleri karşılamak zorunda kaldık" sözlerine çılgına dönen Soytekin, "2013'te aldığım daireye, 2015'te parasıyla aldığım dükkana rüşvet diyorsunuz! Size 'Adem Soytekin’e yüklenirsen kurtulursun' aklı mı veriyorlar?" diyerek sert tepki gösterdi. Hamzaoğlu ise "İskan safhasında sen devreye girdin" diyerek geri adım atmadı.

İmamoğlu ile Cemal Üneş arasında "500 bin lira" diyaloğu

Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile Cemal Üneş arasında geçen ifade dikkat çekti. İmamoğlu'nun Üneş'e kendisinden 500 bin lira istediğini hatırlatması üzerine Üneş, parayı ödeyecek durumda olmadığını söylediğini ve ardından senet yaptıklarını belirtti.

İmamoğlu'nun "Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin öyle mi" sorusuna Üneş, "Şöyle bir hatırımda var: Seçim mi vardı hatırlamadım, bir yer için mi, 'buraya para lazım' dedin. 500 bin lira. Ben dedim ki, sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. 'Benim öyle bir para ödeyecek durumum da yok' dedim" yanıtını verdi.



"İBB Hanem projesi hiçbir zaman vatandaşa açılmadı"

İBB davasında tahliye edilen sanık Esra Huri Bulduk, iddianamede yer alan "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" projelerine ilişkin savunma yaptı. İBB Hanem'in hayata geçmeyen bir proje fikri olduğunu belirten Bulduk, uygulamanın hiçbir zaman vatandaşın kullanımına açılmadığını söyleyerek, "İBB Hanem projesi hiçbir zaman vatandaşa açılmadı Hakim bey. Çünkü o zaten İBB personeline yönelik bir işti" şeklinde konuştu.

Projenin belediye personelinin vatandaş ziyaretlerinde hizmetleri anlatması ve vatandaşlardan geri bildirim alınması amacıyla tasarlandığını ifade eden Bulduk, uygulamanın yalnızca test aşamasında kaldığını ifade ederek, "İBB Hanem hiçbir zaman İstanbul Senin'e eklenmedi, dahil edilmedi. Dolayısıyla vatandaş İBB Hanem uygulamasını hiçbir zaman görmedi. İBB Hanem vasıtasıyla hiçbir zaman veri toplanmadı. Dolayısıyla toplanmayan bir veri de yaygınlaştırılamadı" dedi.

Bulduk, test ekranına giren kişilerin dijital işlemlerinin log kayıtlarında bulunduğunu belirterek beraatini ve elektronik cihazlarının iade edilmesini talep etti.



"Sadece veri analizi gerçekleştirdim"

İBB'de veri mühendisi olarak görev yapan Adem Ok da savunma yaptı. Hakkındaki suçlamanın, kurum içi rutin iş akışı kapsamında kendisine yönlendirilen bir tabloyu hazırlamasından ibaret olduğunu belirten Ok, işlemin tek seferlik bir veri analizi olduğunu söyleyerek, "Tamamen olağan işleyişimiz dahilinde bana yöneltilen, kurum içi bir talebin yerine getirilmesinden ibaret. Ayrıca bu veri 6 aylık bir zamansal hacme bağlı, yani tüm log'un, location tablosunun tamamı değil. Atıl durumda kaldı, çünkü kullanılmadı. Herhangi bir raporlamada da kullanılmadı" ifadelerini kullandı.

Veriyi hukuka aykırı şekilde kaydetmediğini veya yetkisiz kişilere aktarmadığını, BTK ve USOM ile İBB arasındaki süreçlerde de görev almadığını söyleyen Ok, "Özetle tarafımca elde edilmiş hukuka aykırı bir veri, dışarıya sızdırılmış bir bilgi veya kasıtlı işlenmiş bir suç olduğunu düşünmüyordum. Yalnızca kurum içi bir talepte veri tabanı üzerinde yapılmış tek seferlik bir konum analizi vardır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.