Türkiye'de bu yıl Kurban Bayramı tatilinde, çadır ve karavan kampları, otel ve kiralık evlerden daha ekonomik olduğu için tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Doğa ile iç içe güvenli bir ortama sahip olması ve Sevgi Plajı'na olan yakınlığıyla Ada Camping de, tatil için Kuşadası'na gelen ziyaretçilerin gözdesi oldu. İçerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve marketin de bulunduğu kamp alanına gelen tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Ada Camping'de glambing ve standart çadır kiralaması yapılabileceği gibi isteyenler kendi çadırlarını da yanlarında getirip kurabiliyor. Karavanlar için ayrı bir alana sahip olan Ada Camping'de çocuklar da akranlarıyla neşeli vakit geçirme fırsatı buluyor . Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen turistik tesis tüm bu yönleriyle misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.



Ada Camping'te yaz sezonunun yoğun geçeceğini belirten tesis müdürü Özel Güler Eyüboğlu “Bayramda neredeyse tam dolu kapasiteyle hizmet veriyoruz. Tatilcilerin bizi tercih etmelerinde aynı zamanda Ada Camping'in güvenli ortamı da çok etkili oluyor. Yaz mevsimi boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı turistleri de ağırlıyoruz. Bizim için hijyen, müşteri memnuniyeti ve güvenlik vazgeçilmez unsurlar arasında geliyor” dedi.



Turistik tesise İstanbul'dan Kurban Bayramı tati için gelen Recai Başer ise, “Ada Camping bize çok temiz ve konforlu bir vakit geçirme imkanı sunuyor. Konumunun denize çok yakın olması da bizim için tercih nedenlerinden bir tanesi. Ayrıca çalışanlar da çok ilgili ve güleryüzlü. Kuşadası Belediyesi'ne böyle bir tesisi kullanma imkanını bizlere sunduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.