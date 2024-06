Kurban Bayramı tatili, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu yıl 9 güne çıkarıldı. Okulların kapanacağı sürece de denk gelen Kurban Bayramı'nın, yaz döneminin de ilk tatil fırsatını oluşturması Kuşadası turizmine doping etkisi yaptı. Tatil öncesi gerçekleştirilen erken rezervasyonlarla kentteki 5 yıldızlı ve butik otellerin doluluk oranı, yüzde 90'a çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi. Kuşadası'nda 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde gecelik en düşük konaklama fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin TL arasında değişiyor. Rakam, turistik tesisin sunduğu imkanlar ve sahip olduğu yıldız sayısına göre daha da yükselebiliyor. Kurban Bayramı tatilinde gelen ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun da 1 milyon 500 bine kadar çıkması bekleniyor.



"Her bütçeye uygun tatil imkanı"

Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edeceklere sıkıntı yaşamamaları için erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye eden TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Kuşadası'ndaki otellerimizde şu an doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı. Bayramda yüzde 100 kapasiteyle çalışacağımızı düşünüyorum. Bunda tatilin uzatılması ve okulların kapandığı döneme denk gelmesinin de önemli etkisi var. Otellerde yer ayırtmayanlara da ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum çünkü boş oda bulamayabilirler. Kuşadası'nda her bütçeye uygun tatil imkanı var" dedi.



"Yaz sezonundan umutluyuz"

Kuşadası'na yabancı turistlerin de gelmeye başladığına dikkat çeken TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl için belirlediği 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri hedefini tutturacağımızı düşünüyorum. Özellikle Orta Avrupa ve İngiltere'den yapılan rezervasyonlarda artış var. Ayrıca gurbetçi misafirlerimiz de tatillerini planlamaya başladığı için talepler yükseldi. Turizmciler olarak yaz sezonundan oldukça umutluyuz" diye konuştu.