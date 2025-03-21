Geçen yıl uygulamanın kapsadığı 10 ada, bu yıl itibariyle iki yeni adanın eklenmesiyle toplamda 12 adaya çıkacak. Kilimli (Kalimnos), Kızılhisarlı (Kastelorizo), İstanköy (Kos), Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam (Samos), Sömbeki (Simi) ve Sakız adaları gibi popüler destinasyonların yanı sıra, bu yıl Bodrum’un karşısındaki Patmos Adası ile Çanakkale’ye yakın Semadirek (Samothrace) Adası da kapsama dahil olacak.

Kapıda vize uygulaması, adaların limanlarında yer alan giriş noktalarında verilecek ve 7 gün süreyle geçerli olacak. Bu adımla, Türk vatandaşlarının Ege adalarına kısa süreli seyahatleri daha da kolaylaşacak, turizm ilişkileri güçlenecek.

Yunanistan, Kapıda Vize uygulaması ile bölgesel turizmi desteklemeyi hedeflerken, Türkiye ile olan sınır ilişkilerini de güçlendirmiş oluyor.