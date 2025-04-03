Amasra Limanı’ndan hareket eden Astoria Grande, 756 yolcu ve 432 mürettebatıyla Bodrum’a ulaştı. 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki dev kruvaziyer gemisinin bir sonraki durağı ise Marmaris olacak. Bodrum'u yıl içinde iki kez daha ziyaret etmesi planlanan gemi, bölgedeki kruvaziyer turizmine önemli bir katkı sağlayacak.

Bodrum, Kruvaziyer Turizminde Önemli Bir Nokta

Lüks kruvaziyer şirketlerinin gözdesi olan Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda toplam 120 gemi seferine ev sahipliği yapacak. Sezon boyunca Bodrum’a gelecek toplam yolcu sayısının 158 bin 500 olması bekleniyor.

Dünyaca ünlü kruvaziyer markaları arasında yer alan Ritz-Carlton Yacht Collection, Emerald Cruises, Silversea Cruises ve MSC Explora Journeys gibi şirketler, Bodrum’u rotalarına dahil etti.

Ayrıca, sezon boyunca Aroya Cruises’a ait Aroya gemisi 13 sefer, Marella Cruises’a ait Marella Discovery-2 gemisi 13 sefer ve Virgin Voyages’a ait Resilient Lady gemisi 11 sefer düzenleyecek. Bodrum Cruise Port’ta hareketlilik Kasım ayının ortasına kadar devam edecek.

Bodrum’un eşsiz koyları ve tarihi zenginliğiyle kruvaziyer turizmi açısından cazibe merkezi olmaya devam ettiği belirtilirken, bu yılki yüksek yolcu sayısının yerel ekonomiye önemli katkı sunacağı öngörülüyor.