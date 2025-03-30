Muğla ve İzmir'deki idari mahkemeler, Kızılbük Thermal Wellness Resort projesiyle ilgili olarak verilen idari para cezaları ve ruhsat iptallerine ilişkin birçok kararda yürütmeyi durdurma kararı aldı. Projeye ilişkin Marmaris Belediyesi’nin şirketin aleyhinde hukuka aykırı işlemler tesis ettiği, kesinleşmiş yargı kararları ile tescil edildi.

İlk karar Muğla'dan geldi

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59.645.982,86 TL'lik idari para cezası, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Aynı mahkeme, 28.08.2024 tarihli ödeme emrini de hukuka aykırı bularak iptal etti.

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59.645.982,86 TL'lik idari para cezası, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, söz konusu dolgu alanlarının proje sahasıyla doğrudan ilişkili olmadığını ve bu nedenle verilen cezanın hukuki dayanağının bulunmadığını belirtti. Aynı mahkeme, 28.08.2024 tarihli ödeme emrini de hukuka aykırı bularak iptal etti.

Bu karar, Kızılbük GYO için ilk kritik hukuk zaferi olarak kayıtlara geçti.

Marmaris Belediyesi’nin kestiği bütün cezalara yürütme durdurma kararı

104 milyon TL'lik cezaya yürütme durdurma

Kızılbük GYO tarafından yapılan itirazın üzerine, Muğla 1. İdare Mahkemesi, 104.757.908,50 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, telafisi güç ve imkânsız zararların ortaya çıkabileceği gerekçesiyle teminat alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında verilen cezanın uygulanması durumunda, şirketin faaliyetlerinin ciddi şekilde etkileneceği ve geri dönülemez ekonomik zararlar oluşabileceği ifade edildi. Mahkeme, bu nedenle idari işlemin yürütülmesinin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

2.6 milyar TL'lik cezaya da durdurma kararı

Marmaris Belediyesi'nin ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle verdiği 2.677.149.516,58 TL'lik idari para cezası da yargıdan döndü. Kızılbük GYO’nun yaptığı itiraz üzerine Muğla 2. İdare Mahkemesi, verilen para cezasının yürütmesini durdurma kararı aldı. Mahkeme, sadece para cezasının değil, söz konusu yapılara ilişkin yasal hale getirilmesi için verilen 30 günlük sürenin de yürütmesini dondurdu.

Mahkeme projenin hukuka uygun olduğuna ‘Kesin Kararıyla’ hükmetti

Projenin imar durum belgesine dair verilen kararları inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 05.03.2025 tarihli kararla istinaf talebini kesin olarak reddetti. Bu karar, projenin hukuka uygun olduğunu kesinleştirdi.