Mahkemeden Peyman İçin Süre Uzatımı Kararı

Gerçek Gündem’den Murat Beyaz’ın aktardığı bilgilere göre, mahkeme, Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025'ten itibaren iki ay daha uzattı. Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 11859 numarayla kayıtlı olan şirketin konkordato süreci, resmi ilan portallarında kamuoyuna duyurulacak.

Tedbirler Devam Edecek, Yeni Raporlar Bekleniyor

Mahkeme, geçici mühlet süresince mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına hükmetti. Ayrıca, konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için geçici komiser heyetinden yeni bir rapor istenmesine ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmasının beklenmesine karar verildi.

Mal Muhafaza Talebi İncelenecek

Şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan iki ayrı sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Ancak mahkeme, bu talebin komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğini açıkladı.

Bir Sonraki Duruşma Tarihi Belli Oldu

Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Süreçte şirketin mali durumuna ilişkin gelişmeler ve bilirkişi raporları önemli rol oynayacak.