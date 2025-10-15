30 Eylül itibarıyla bu şirketler toplamda yaklaşık 1,02 milyon Bitcoin’e sahipti ve varlık değerleri 117 milyar doları buluyordu. Bitcoin Treasuries verileri, bu rakamın son iki hafta içinde 1,02 milyon BTC ve 118,4 milyar dolara çıktığını gösteriyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, şirketlerin Bitcoin varlıklarını artırmasını “enflasyona karşı koruma ve uzun vadeli dijital varlık yatırımı” olarak tanımladı. Chen, bu artışın aynı zamanda stratejik bir dönüşümün parçası olduğunu belirtti.

Veriler, halka açık şirketlerin en agresif birikimciler olduğunu ortaya koyuyor. Bu firmalar, bilançolarına çeyrek dönemde 193.000 Bitcoin ekleyerek %20,68’lik bir artış kaydetti. Kurumsal yatırımcılar arasında, 640.031 Bitcoin’e sahip Strategy (MSTR) gibi uzun süredir piyasada olan isimler ile Metaplanet gibi kısa sürede pozisyonunu iki katından fazla artıran yeni oyuncular dikkat çekiyor.

Geçen hafta Bitcoin, 2,67 milyar dolarlık girişle kurumsal yatırımcı ilgisinde liderliğini sürdürdü. CoinShares’in raporuna göre, dijital varlık yatırım ürünlerine yılbaşından bu yana toplam 48,7 milyar dolarlık giriş oldu.

Chen, kurumsal ilginin hızlanmasını, ABD’deki destekleyici düzenlemelere bağlıyor. Özellikle Stratejik Bitcoin Rezervleri’nin onaylanması ve SEC’in emtia bazlı tröstler için listeleme standartlarını güncellemesi bu eğilimi güçlendirdi.

Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung ise birikimin temel olarak dijital varlık hazineleri tarafından yönlendirildiğini vurguladı. Chung, “Kamu piyasasında menkul kıymet ihracı ile finanse edilen kripto varlıklar, kurumların birikimlerinin ana nedeni. Kısa vadeli bireysel yatırımcılardan farklı olarak, kurumlar uzun vadeli bakış açısıyla hareket ediyor” dedi.