CHP, Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarışacağı kritik kurultaya hazırlanırken, kurultay salonuna asılan Kemal Kılıçdaroğlu pankartındaki hata sosyal medyada gündem oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.



Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

Salondaki hazırlıklar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları desteklerini belirttikleri bir pankart astı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı, sosyal medyada görüntüsü paylaşılan pankartta "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı verilirken 'yalnız' sözcüğünün 'yanlız' olarak yazılması da dikkatlerden kaçmadı.