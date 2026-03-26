İstanbul Boğazı'nın en prestijli noktalarından biri olan Üsküdar Kandilli sahilinde, Türk televizyon tarihine damga vuran sahnelerin çekildiği Abud Efendi Yalısı, dikkat çeken bir satış ilanıyla yeniden kamuoyunun odağına yerleşti. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde güç ve otoritenin merkezi olan "konsey" toplantılarına ev sahipliği yapmasıyla geniş kitlelerce tanınan tarihi yapının, yüzde 15,23'lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Boğaz'ın mavi sularıyla bütünleşen konumuyla dikkat çeken yalı, hem mimari ihtişamı hem de popüler kültürdeki sarsılmaz yeri nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Osmanlı saray mimarisinin en önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından 1835-1855 yılları arasında inşa edilen bu nadide yapı, iki katlı ahşap mimarisi, karakteristik beyaz cephesi ve kırmızı kiremitli çatısıyla Boğaz siluetinin vazgeçilmez bir parçası sayılıyor. Yaklaşık 1.500 metrekarelik bir arsa üzerinde konumlanan yalı, 540 metrekarelik kullanım alanıyla geniş bir yaşam alanı sunarken, kâgir alt katındaki iki ayrı kayıkhane ve üst katındaki dikdörtgen formlu sofa düzeniyle geleneksel Türk evi mimarisinin en asil örneklerinden birini sergiliyor.

1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınan ve 1981 yılına kadar Abud ailesinin ikameti olarak kullanılan tarihi yapı, günümüzde sadece mimari bir miras değil, aynı zamanda dizi sektörüyle özdeşleşmiş kültürel bir simge niteliği taşıyor. Dron ile havadan çekilen görüntülerde denize sıfır konumu, geniş rıhtımı ve simetrik pencere düzeni net bir şekilde görülen yalı, çevresindeki tarihi ağaç dokusuyla birlikte Boğaz hattındaki yatırım değerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Televizyon hafızasındaki yeri sebebiyle diğer yalılardan ayrışan bu yapı, hisseli satış süreciyle birlikte gayrimenkul dünyasında yeni bir hareketlilik başlattı.