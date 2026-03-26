Bakan Uraloğlu, bölgeye teknik ekiplerin ivedilikle sevk edildiğini belirterek, gemide bulunan 27 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Saldırının Detayları

Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş. filosunda bulunan ve eski adı "Beşiktaş" olan 'Altura' isimli ham petrol tankeri, Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan dev tanker, gece saat 00.30 sularında Karadeniz’in kuzeydoğusunda hedef alındı.

Olayla ilgili öne çıkan teknik detaylar:

Hasar Durumu: İsabet eden dronun etkisiyle geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar meydana geldi. İstanbul açıklarında Türk petrol tankerine İHA/İDA saldırısı İçeriği Görüntüle

Kritik Durum: Saldırı sonrası geminin su almaya başladığı bildirildi.

İlk Müdahale: Mürettebat tarafından yapılan yardım çağrılarına ait ses kayıtlarında, yaralı bulunmadığı teyit edilirken acil teknik destek talebi vurgulandı.

"Hedef Makine Dairesi"

Konuya ilişkin katıldığı bir televizyon programında detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, saldırının bir insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: