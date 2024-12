Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi’den Rusya savaşına dair son bilgileri aldığını belirten Zelenskiy, “Kuzey Kore'nin Rus ordusuna ek birlikler ve askeri teçhizat gönderme riski var. Bu konuda somut adımlar atacağız” dedi. Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna karşısında verdiği kayıplara dair son verileri de paylaşan Zelenskiy, “Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısı 3 bini aştı” ifadelerini kullandı.

“Deneyim ve teknoloji transferi küresel bir tehdit”

Kore Yarımadası ve komşu bölgelerde istikrarsızlık riskinin, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğiyle orantılı olarak arttığını ifade eden Zelenskiy, “Modern savaş deneyiminin transferi ve askeri teknolojilerin Rusya'dan yayılması küresel bir tehdittir” uyarısında bulundu. Kuzey Kore ve Rusya üzerinde baskı kurmanın önemine vurgu yapan Zelenskiy, “Dünya için istikrarı sağlamanın maliyeti, durumu istikrarsızlaştıran ve hayatları mahvedenlere etkili bir şekilde baskı yapmanın maliyetinden her zaman çok daha yüksektir” dedi.

“Suriye'de Rus varlığının sona ermesi hayati önem taşıyor”

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’de yaşananları da kurmayları ile birlikte ele aldığını aktaran Zelenskiy, “Ukrayna, Suriye'deki ve tüm bölgedeki durumu istikrara kavuşturmakla ilgileniyor ve paydaşların çabalarını destekleyecek” ifadelerini kullandı. Suriye halkının ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki Rus varlığının sona ermesinin “hayati önem taşıdığını” vurgulayan Zelenskiy, “Suriye toplumunun normal yaşamına dönmesine ve etkili devlet kurumları inşa etmesine yardımcı olmaya hazır her devlete ve her lidere minnettarız” dedi. Suriye'de gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, “Suriye halkının temsilcileriyle birlikte, Esad rejiminin özellikle Ukrayna ve tüm Avrupa konusundaki hatalarını düzeltmek için çalışmaya hazırız” açıklamasında bulundu.