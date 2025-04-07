Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek trenlerle hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılması planlanan projeyle, Karadeniz’in ulaşım altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanacak. Özellikle mevcut karayolu trafiğini ciddi ölçüde rahatlatması beklenen hızlı tren hattı, aynı zamanda bölge ekonomisine de canlılık getirecek.

ORDU SAHİLİNDE 5 STRATEJİK DURAK

Projenin Ordu ayağında ise oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ordu il sınırları içerisinde yer alan Ünye, Fatsa, Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde hızlı tren duraklarının yapılacağı açıklandı. Böylece Ordu’nun sahil şeridi, modern bir demiryolu ağı ile kapsanmış olacak.

Durakların belirlendiği lokasyonlar hem yolcu potansiyeli hem de ekonomik ve turistik dinamikler göz önünde bulundurularak seçildi. Yetkililer, durakların hem şehir merkezlerine yakın hem de ulaşım açısından avantajlı noktalarda olacağını belirtiyor.

TİCARET VE TURİZMDE SIÇRAMA BEKLENİYOR

Demiryolu hattının devreye girmesiyle birlikte Ordu’nun limanları, organize sanayi bölgeleri ve turizm merkezlerine erişimin kolaylaşacağı vurgulanıyor. Özellikle ihracat yapan firmalar için maliyet ve zaman avantajı sunacak olan proje, yerli ve yabancı turistlerin de bölgeye ulaşımını kolaylaştıracak.

İNŞAAT SÜRECİ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen proje için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu. Aşamalı olarak ilerleyecek olan projede, güzergâh boyunca tünel, viyadük ve köprü inşaatlarının da yer alacağı ifade edildi.

Bölge halkı umutlu

Projeye ilişkin konuşan bölge halkı ve yerel yöneticiler, yıllardır beklenen demiryolu hamlesinin nihayet hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hızlı trenin, Ordu’nun hem iç ulaşımını hem de Karadeniz hattındaki rolünü güçlendireceği vurgulandı.