Bill Gates’in Önünde Protesto: Görevinden İstifa Etti

Şirketin yapay zekâ bölümünün CEO’su Mustafa Süleyman’a doğrudan tepki gösteren Saad, Filistin halkına yönelik işlenen insanlık suçlarına sessiz kalmadı. Bill Gates’in gözleri önünde gerçekleşen bu protestoda, Microsoft’un İsrail ile iş birliğini ifşa eden Saad, aynı zamanda görevinden de istifa etti. Sahneye kefiye atarak dikkat çeken mühendis, sessizliği bozan sembol bir figür hâline geldi.

Dünyadan Takdir Yağıyor

Saad’ın bu tavrı, özellikle Filistin davasına duyarlı kesimler tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, Ibtihal Abou El Saad’ın tavrını “kahramanca” olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

“Aboussad’ın, Gazze’deki soykırımda kullanılan yapay zekâ teknolojilerinin işgal ordusuna sağlandığını cesurca ifşa etmesi, büyük teknoloji şirketlerinin siyonist savaş makinesiyle olan karanlık ortaklığını gözler önüne sermiştir. Bu duruşu nadir bir fedakârlık ve cesaret örneğidir.” ABD Başkanı Trump'tan gümrük tarifelerinde tarihi devrim

“Özgür Filistin’in Haykıran Sesi”

Açıklamada ayrıca, Saad’ın kefiye atarak yaptığı protestonun “sessizliğe karşı bir tokat” olduğu vurgulandı.

“Microsoft’un İsrail ile yürüttüğü soykırım ortaklığını ifşa eden Abu Saad’ı selamlıyoruz. Onun çıkışı, teknoloji devlerinin etik söylemlerini çökertmiş ve gerçek yüzlerini açığa çıkarmıştır.”

Saad’ın çıkışı, savaşın teknolojiyle desteklenmesine karşı vicdani bir duruş olarak kayıtlara geçerken, sessiz kalan teknoloji devlerine de bir çağrı niteliği taşıyor.