ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler nedeniyle resesyon beklenip beklenmediği sorusuna verdiği yanıtta, "Şu anda bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Amerika'ya zenginliği geri getirme konusunda büyük bir adım attık ve bu sürecin zaman alacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak piyasa analistleri, ABD'deki istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi ve işsizlik riskinin artmasının, resesyon ihtimalini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Enflasyon ve Fed'in Faiz Politikaları Takip Ediliyor

ABD'de tüketici enflasyonu beklentileri artış gösterirken, enflasyon verilerinin piyasalara yön vermesi bekleniyor. New York Fed'in yayınladığı rapora göre, ABD'de hane halkı mali gelecek konusunda daha kötümser bir tablo çiziyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in Mayıs ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 56 seviyesine ulaştı.

VIX Endeksi olarak bilinen "korku endeksi" ise dün yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükselerek piyasadaki risk algısının arttığını ortaya koydu.

Avrupa Borsaları ve Almanya'daki Siyasi Gelişmeler

Avrupa piyasalarında da ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve Almanya'daki siyasi gelişmeler nedeniyle satıcı seyir devam ediyor. Almanya'da Yeşiller Partisi'nin, CDU/CSU ve SPD tarafından hazırlanan savunma ve yatırım paketine onay vermeyeceği açıklaması, bölgede risk algısını yükseltti. Söz konusu paketin yürülüğe girmesi için anayasa değişikliği gerektirdiği belirtilirken, bu gelişmenin Alman borsaları üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Asya ve Yurt İçi Piyasalar

Asya borsalarında da satış baskısı hissediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şidetlenebileceği endişesi, bölgede risk iştahını azalttı. Japonya'da açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri beklentileri aştı ancak pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri sınırlı tuttu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,81 düşerek 10.422,24 puandan kapanırken, dolar/TL 36,57 seviyesinden işlem görüyor. Teknik analizlere göre, endeksin 10.400 ve 10.300 seviyeleri destek, 10.600 ve 10.700 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek. Analistler, küresel piyasalardaki dalgalanmanın sürebileceğini belirterek, yatırımcıların dikkatle hareket etmesi gerektiğini ifade ediyor.