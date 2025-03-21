ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump’ın tarifelerinin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine işaret ederek, bu durum piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Trump ise faiz oranlarının düşürülmesinin ekonomiye daha fazla fayda sağlayacağını belirterek, Fed'e çağrıda bulundu. Bu açıklamalar, Fed ile Trump arasında bir uyuşmazlık riski yaratmış durumda.

Ekonomik veriler de küresel belirsizlikleri pekiştiriyor. ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kalsa da, Philadelphia Fed İmalat Endeksi düşüş gösterdi. Bu durum, ekonomik büyüme ve istihdam verilerinde zayıflama sinyalleri veriyor. Ayrıca, Brent petrolün fiyatı ve altın ons fiyatı düşüş göstermekte, dolar endeksi ise artış kaydetti.

Avrupa'da Yavaşlayan Büyüme ve Fed'e Tepkiler

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin ticaret tarifelerinin Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ve enflasyonu artıracağını belirtti. Lagarde, özellikle artan belirsizlikler ortamında ECB'nin para politikasını daha dikkatli ve veriye dayalı bir şekilde belirleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık önlemler almayı planladığını, ancak bu sürecin zaman alabileceğini açıkladı.

Asya Borsalarında Düşüş, Japonya’da Enflasyon Verisi Takip Ediliyor

Asya borsalarında, özellikle Çin ve Hong Kong’da negatif seyirler hakimken, Japonya’da yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentilerin üzerinde geldi. Bu gelişmeler, bölgedeki ekonomik görünümü etkiliyor. Güney Kore’de ise piyasa günü hafif artışla kapattı.

Türkiye’de Piyasalar ve Merkez Bankası Kararları

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi yüzde 0,50 düşüşle 9.810,94 puandan kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu karar, Türkiye’deki enflasyonist baskılara karşı alınan sıkı para politikası duruşunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bugün, Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Piyasaların Takip Edeceği Veriler

10:00 Türkiye: Mart Ayı Tüketici Güven Endeksi

12:00 Avro Bölgesi: Ocak Ayı Cari İşlemler Dengesi

14:30 Türkiye: Ocak Ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

18:00 Avro Bölgesi: Mart Ayı Tüketici Güven Endeksi

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ticaret politikalarındaki gelişmeler, ekonomik büyüme ve finansal istikrar açısından önemli bir dönüm noktasında. Yatırımcılar, Fed ve ECB’nin alacağı kararları, ülkeler arası ticaret savaşlarının ekonomik etkilerini dikkatle izlemeye devam ediyor.