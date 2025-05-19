Pazarın en dikkat çeken yönlerinden biri, alıcı ve satıcılar arasında yaşanan kıyasıya pazarlık anları oldu. Geleneksel “kol sallama” yöntemiyle yapılan pazarlıklar zaman zaman hararetli anlara sahne olurken, izleyenlere ise eğlenceli görüntüler sundu.

Fiyatlar Cep Yakıyor

Üreticiler, kurbanlık fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre fazla artmadığını savunsa da, vatandaşlar bu görüşe pek katılmıyor. Alım yapmak isteyen birçok kişi fiyatların oldukça yüksek olmasından şikayetçi.

Pazarda gözlemlenen ilk haftanın fiyatlarına göre; büyükbaş kurbanlıklar 70 bin TL’den başlayıp 350 bin TL’ye kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar ise 10 bin ila 30 bin TL arasında alıcı bekliyor.

İlk Kurbanlıklar Satıldı

Bayrama haftalar kala pazarda ilk kurbanlık satışları da gerçekleşti. Kimileri kurbanını erkenden almak isterken, kimi vatandaşlar ise fiyatların düşmesini beklemeyi tercih ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşkale hayvan pazarı, bölgedeki kurbanlık alışverişinin nabzını tutuyor. Ancak ekonomik koşulların da etkisiyle alım gücünün düşmesi, pazardaki hareketliliğin satışlara yeterince yansımamasına neden oldu.