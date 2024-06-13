Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında kurban bayramı için yetiştirdikleri hayvanları pazara indiren hayvan sahipleri, yırt dışı kurban bağışlarının ucuz olmasından ve marketlerin de kurban eti satışından şikayetçi.

Üniversiteyi yarıda bırakarak baba mesleği hayvan besiciliği yaptığını anlatan Şakir Yılmaz, “Ben hayvancılığın bir geleceği olduğunu düşünerek, üniversiteyi bırakıp baba mesleğim olan hayvancılığa yöneldim. Giresun’un Kümbet Yaylası’nda, Sağrak Yaylası’nda aylardır kurbanlık için beslediğim küçükbaş hayvanlarımı pazara getirdim. Ancak günlerdir bir müşteri bile alıcı çıkmadı. Bunun başlıca nedeni yurtdışı kurban bağışları bizim sattığımız kurbanlıklardan daha ucuz. Bizde saman fiyatına göre, ülkemizdeki ekonomik şartlara göre bir fiyat belirleniyor. Belirlenen fiyata göre ülkemizdeki kurbanlıklar daha pahalı gelince vatandaş da yurtdışına daha ucuz kurban bağışı yapıyor. Bir de artık marketler bile kurban eti satmaya başlamış. Kimse kurbanı alıp uğraşmak istemediği için marketten kurban eti alıp dağıtıyor. Bu da ne kadar caizdir bilemiyorum ama biz besicilere büyük darbe vuruyor” dedi.

-Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı ama umduğunu bulamadı

Devletin genç çiftçi desteğiyle hayvancılığa başladığını ancak, beslediği hayvanların elinde kaldığını ifade eden Kamil Akar ise, “Devlet bana 33 koyun 2 koç verdi ben de hayvancılığa başladım. Borçla saman aldım, aylardır emek harcadım ki kurbanda satar ihtiyacımı karşılarım diye. Bir taraftan hayvancılığa destek verilirken diğer taraftan yurtdışı kurban bağışlarının ucuz olması, marketlerin dahi kurban eti satması, yurtdışından kurbanlıkların getirilmesi bizim gibi girişimcilerin direncini kırıyor. Ben şimdi geldim daha siftah yapmadım. Pazarda bir tane alıcı vatandaş yok. Kurban kesecek kimi arıyorsam çoğu yurt dışı bağışı yapacağını söylüyor. Şimdi devletin desteğiyle hayvancılık yapmaya çalışan ve aylardır kurbanı bekleyen benim gibiler ne yapsın” dedi.