Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 16 yılda yapılan en yüksek sözleşmeli personel alımını yapacak. Bu çerçevede bakanlığın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce tüm orkestra, koro ve topluluklarında görev yapmak üzere sözleşmeli sanatçı alınacak. Sanatçı alımına ilişkin duyuru ise 30 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Başvurular 2 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılacak. Sözleşmeli sanatçı alım ilanına bakanlığın https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-350157/4b-sozlesmeli-sanatci-alimi-hakkinda-duyuru.html adresinden ulaşılabilecek.