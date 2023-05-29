Yıldıray Çınar mezarı başında anıldı

Türk halk müziğinin önemli ozanlarından ve sinema oyuncusu Yıldıray Çınar, 16. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

29 Mayıs 2007’de 67 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Yıldıray Çınar için Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Asri Mezarlık’taki kabri başında anma programı düzenlendi. Yıldıray Çınar’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar yapıldı.

Anma töreninde konuşan Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Ertem, "Bugün, efsane ozan Yıldıray Çınar’ın aramızdan ayrılışının 16. yılı. Bakıyorum ki gün geçtikçe Yıldıray Çınar’ı sevenleri hiç unutmuyor. Her seferinde buradan, medya üzerinden onu anıyorlar. İyi ki hepiniz varsınız" dedi.

Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Şimşek ise "Ben müziğe 1969 senesinde 10 yaşındayken başladım. O zamanlar Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Yıldıray Çınar gibi insanlar sanatçılığının yanında kişilikleriyle de sevilen popüler sanatçılardı. Yıldıray Çınar’ın türküsünü gece saat 03.00’te toplam 3 dakikada ağabeyimin tehdidiyle ezberlemiştim. Ağabeyim de Yıldıray Çınar hastasıydı ve biz de öyle esinlenerek, onun çizgisini takip etmeye çalışarak sanatsal ve şahsiyet anlamında onu örnek aldık. Halk müziği ağızında ’radyo terbiyesi’ adında bir terbiyeden bahsederiz. Yıldıray Çınar da o terbiye ile yetişmiş. Hiç sansasyonu olmayan iyi bir kültür içinde yetişmiş, milliyetçi bir adamdı. Allah mekanını cennet etsin" diye konuştu.

Anma programında Yıldıray Çınar yakınları, sevenleri ve arkadaşları tarafından yâd edildi.