Ünlü yazar ve tiyatrocular depremzede çocukların yüzünü güldürdüler

Ünlü tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün ile çocuk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Merve Başcumalı, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için Gümüşhane’ye geldi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gümüşhane’ye gelen ilk ve ortaokul düzeyindeki çocuklar için Gümüşhane Kitap Kulübü organizasyonunda Gümüşhane Müzesi gezisi, hikaye anlatımı, yüz boyama etkinliği ve imza günü etkinliği yapıldı.

Gümüşhane Müzesinin gezilmesiyle başlayan programda tiyatro sanatçısı Özgür Özgülgün ve Merve Başcumalı tarafından Gümüşhane Kültür Merkezinde çocuk hikayeleri anlatımı yapıldı.

Programın sonunda çocuklar ve ailelerine ikramlar yapılırken her iki yazarın kitapları çocuklar tarafından imzalattırıldı.

Gümüşhane Valiliği himayelerinde AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık-Sen ve Gümüşhane Kitap Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen programa katılan ve depremim ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Gümüşhane’ye gelen 9 yaşındaki Elif Duru Baydemir, “Çok eğlendim, çok mutluyum. Yine yapılmasını çok isterim. Kitaplarımı da yazarlara imzalattım. İkisi de çok iyiydi. Etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

8 yaşındaki Poyraz Taş ise “Bugün hikaye dinledik, oyunlar oynadık. Depremzede arkadaşlarımıza moral vermek için düzenlendi. Biz de gelerek onları yalnız bırakmadık. Çok eğlendik” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocukların yüzlerini güldüren hikayelerini sahneden paylaşan ve çocuklarla etkileşimli oyunlar oynayan tiyatro sanatçısı ve yazar Özgür Özgülgün, “Gümüşhane’ye daha önce hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Çocuklarla sahnede buluştuk, kitaplarımızı imzaladık. Amacımız hoş vakit geçirmek, onları içinde bulundukları durumdan biraz uzaklaştırmaktı. Burada emeği geçen, çocuklara dokunan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz için hiç tereddüt etmeden geldik” diye konuştu.

“Bugünü hiç unutmayacağım”

Gümüşhane’nin keyifli ve sakin bir şehir olduğunu belirterek bu şehirde depremzedeleri misafir eden herkese teşekkür eden Özgülgün, “Onlar burada gayet mutlu ve artık buranın bir parçası olmuşlar. Her çocuğun gözündeki mutluluğu sahneden gördüm. Bugünü hiç unutmayacağım. Belki de bu yaşadıklarımızdan, sahneden paylaştıklarımızdan ileride bir kitap yazarım. Tiyatrocular, toplumsal olarak çöküşe geçtiğimiz zamanlarda çıkarlar sahne üzerinden insanlara keyifli hikayeler anlatarak onlara bu dünyanın bir parçası olduklarını ve dünyanın içerisinde böyle acıların, hüzünlerin de olduğunu hatırlatarak topluma kazandırmak adına kendi üzerime düşen görevi yaparlar ve ben de bu görevi yaptığımı düşünüyorum. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yaptığımız organizasyonun işe yaradığını görmek çok heyecan verdi”

Organizasyona ev sahipliği yapan kitap kulübü üyesi Elif Öktem de “Deprem bölgesinden Gümüşhane’ye gelen çocuklarımızın yüzünü bir gün olsun güldürebilmek için böyle bir etkinlik düşündük ve bunu Özgür beye ilettik. O da gönüllü olarak katılmayı kabul etti. Önce çocuklarımıza Gümüşhane Müzesini gezdirdik. Daha sonra hemen bitişiğindeki Kültür Merkezinde Özgür Özgülgün ve Merve Başcumalı’nın anlatımıyla hikaye dinletisi gerçekleştirdik. Daha sonra bu iki kıymetli yazarımızın kitaplarını onlara hediye ettik. Herkes programdan çok memnun kaldı ve çocuklarımızın yüzü güldü. Çocuklarımıza yüz boyaması etkinliği de gerçekleştirdik. Yüzlerini güler olarak görmek bizim için çok keyifliydi. Yaptığımız organizasyonun işe yaradığını görmek çok heyecan verdi. Bu konuda bize yardımcı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.