Trendyol, tasarımcı Kevser Sarıoğlu ile kadınlara özel koleksiyon hazırladı

E-ticaret platformu Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Kevser Sarıoğlu ile ilk iş birliğini gerçekleştirdi. Temasını toprak anadan, güç ve gücün kadındaki yansımasından alan koleksiyon, 56 parçadan oluşuyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ünlü tasarımcı Kevser Sarıoğlu ile yaz sezonuna özel ‘Kevser Sarıoğlu x Trendyol’ koleksiyonu hazırladı. Her kadının özel hissetmesini amaçlayan koleksiyon, günlük kullanım rahatlığı ile şıklığın yakalanabileceği bir alan sunuyor.

“Heyecan verici bir deneyim oldu”

E-ticaret platformu ile ilk iş birliklerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kevser Sarıoğlu, “Benim için inanılmaz, heyecan verici bir deneyim oldu. Her istediğim durumun özenle yerine getirilmesi, tasarım dünyama saygı duyulması beni çok mutlu etti” dedi.

Kevser Sarıoğlu x Trendyol koleksiyonunun ilham kaynağının toprak olduğunu söyleyen Sarıoğlu, “Renk dünyasından, tasarımlarda oynanan oyunlara kadar toprağın verimliliğini, toprağın bereketini ve koşulsuz sunumunu görüyoruz. Asil, anaç ve kucaklayıcı. Kim veya ne olduğu fark etmeksizin her şeyi, herkesi kucaklaması. İş birliğinin özel bir adı olsaydı Toprak Ana olurdu” dedi.

Koleksiyon hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Çoğunluğunu elbiselerin oluşturduğu koleksiyon, yazı tek parça ürünün vermiş olduğu rahatlık ile karşılıyor. Renk paleti daha çok pastel renklerin etrafında dönerken Kevser Sarıoğlu’nun ilhamını aldığı toprak tonlarına da yer veriliyor.

Güçlü kadınlara hitap ediyor

Temasını güç ve gücün kadındaki yansımasından alan Kevser Sarıoğlu x Trendyol koleksiyonu kendinden emin, güçlü kadınlara hitap ediyor. Koleksiyon, çalışan veya üreten, farklı ve özel hissetmek isteyen tüm kadınlar için hazırlandı.

Hem feminen hem maskülen detayları bir arada bulunduran koleksiyon, kadının zerafetini ve gücünü maskülenlik ile bir araya getirerek iz bırakıyor. Koleksiyonun ayrıntılarında ise katmanlar ve gizli oyunlar saklı. Koleksiyonda yer alan parçalar birçok farklı şekilde kombinlenip, farklı şekillerde oyunlar oynamayı mümkün kılacak şekilde tasarlandı.

Koleksiyonda özel günler için akışkan ve dökümlü kumaşlar ile yaza merhaba derken, günlük görünüm için pamuk, poplin ve keten görünümlü bezler ile zamansız şıklık vurgulandı. ‘Smart’ görünüm için ise daha dik ve özel dikim hissiyatı veren kumaşlar kullanıldı.