Tarihi Bektaşbey Camii ahşap sütunları ve süslemeleri ile ilgi çekiyor

Giresun’un Çamoluk ilçesi Sarpkaya köyündeki ahşap sütunlu Bektaşbey Camii yaklaşık 200 yıllık kök boya çiçek motifleri ile adeta zamana meydan okuyor.

İlçenin Sarpkaya köyünde ismini yöredeki Bektaş Bey’den alan yaklaşık 200 yıllık cami tarihi dokusunu bozulmadan korurken, yörede yetişen çiçek motiflerinin yer aldığı kök boyalarıyla dikkat çekiyor.

Giresun kültür envanterinde yer alan Bektaşbey Camisiyle ilgili bilgi veren Sarpaya köyü Muhtarı Salim Sarıdoğan, yaklaşık 200 yıllık caminin orijinalliğinden bir şey kaybetmeden dimdik ayakta durduğunu söyledi.

Yörede yetişen çiçekler kök boyası ile cami içerisine işlenmiş

Muhtar Sarıdoğan, “Kayıtlarımıza göre 1819 yılında dışı taş içerisi ahşap yapılan tarihi Bektaşbey Camii kök boyadan yapılan motifleriyle geçmişin sanatına ışık tutuyor. Camisinin namazgahında kök boyasıyla yörede yetişen çiçek motifleri yer alırken, minber kısmında ise yine kök boyasıyla yedi uyurların isimleri yer almaktadır. Bunun nedeni ise inanca göre yedi uyurların isimlerinin yer aldığı yerde yangın, deprem gibi doğal afetlerinin yanı sıra hırsızlık gibi olayların yaşanmadığı inancıdır. Caminin ikinci katında kadınlara ait olan yerdeki el dokuma ve kök boyalı kilimler ise yine tarihin izini taşıyan özelliklerdendir. Caminin tavan kısmında ise ahşam işleme desenlerde yine kök boya ile renklendirilmiştir” dedi.

Caminin içerisi kadar çevresi de tarihi değer taşıyor

Caminin içerisi kadar çevresinin de tarihin izlerini taşıdığını belirten Muhtar Sarıdoğan, “Köyümüzde yeni cami olmasına rağmen bu tarihi camimizde ibadete açıktır. Genelde köylülerimiz, cemaatle kılınan cuma, bayram ve teravih namazlarını burada kılıyor. Camimiz aynı zamanda kültür varlıklarına tescilli bir camidir. Ayrıca camiye ismini veren Bektaş Bey’in kendisi ve ailesinin de mezarlıkları hemen caminin karşı tarafındadır. Zamanında caminin vakfı durumunda bulunan cami çevresinde su kuyuları mevcut olduğu gibi eskiden var olan fırın gibi kalıntılar da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.