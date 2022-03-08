Tarih Meraklıları Buraya! Antik Mısır Hakkında Duymadığınız İlginç Bilgiler

Kötü kokmamak için bitkilerden yaptıkları deodorantları kullanırlardı.



Çam iğnesi, tarçın, limon ve çiçek içeren el yapımı deodorantlar kullanırlardı. Bu malzemeleri top haline getirerek küçük toplar yapar ve koltuk altlarında taşırlardı.



Kişi aksi ispat edilene kadar suçlu kabul edilirdi.



Modern hukuk kanunları aksi ispatlanana kadar herkesin masum olduğunu söyler, ancak Antik Mısır’da suçlanan kişinin aksi ispat edilene kadar suçlu olduğu kabul edilirdi. Gerçeği öğrenmek için suçlanan kişiye ve hatta tanıklara işkence yapılırdı. Ayrıca suçlanan kişilerin avukatı da olmazdı. Antik Mısır’da suçlanmak gerçekten çok sıkıntılı bir durummuş.



Mumyalama yapılırken organlar çıkartılırdı.



Cesedin beyni, burun deliklerinin birinden boru girilerek çıkarılırdı ayrıca bağırsakları da çıkarılır ve kanopi adı verilen kavanozlara konulurdu. Ayrıca, ruhun kalpte olduğuna inandıkları için vücuttan çıkarmadıkları tek organ da kalptir. Günümüzün aksine antik mısırlılar beyne önem vermezlermiş.



Firavunlar saçlarının görünmesini istemezler bu yüzden de başlarına bir taç ya da 'nemes' adında bir başlık takarlardı.



Nedenini bilmesek de tek bir saç telinin görünmesine bile tahammülleri yoktu.



Hem erkekler hem kadınlar makyaj yapardı.



Makyaj yapmalarının amacı düşünülenin aksine güzel görünmek için değil güneşten koruduğuna inandıkları içindir.



Zengin Mısırlılar saçlarını kazıtır ve peruk kullanırlardı.



Hem erkek hem kadın zenginler saçını kazıtırken, diğer sınıfa mensup olanlar ya saçlarını uzatır ya da saçlarına domuz kuyruğu takarlardı.



İnsanlar mezarları ev gibi dekore ediyorlardı, hatta içinde yemek bile oluyordu.



Antik Mısırlılar ölüm sonrası yaşama büyük önem veriyorlardı. Ölümden sonra insanların başka bir dünyada yaşamlarına devam ettiklerine inanan Mısırlılar bunun için ölülerini mumyalamadan önce öteki tarafta ihtiyaçları olabilecek her şeyi yanlarına koyuyorlardı. Makyaj ürünleri, temizlik malzemeleri, yiyecek ve içecekler ve hatta en sevdikleri hayvanlar ve köleleri bile mezarlarında yanlarına konuyordu.



Antibiyotik kullanımının temeli Mısır'a dayanmaktadır.



Enfeksiyonlar için küflü gıdalar ve toprak kullanırlarmış. En yaygın olanı da yaralara küflü ekmek bastırmaktı. Ölümden sonraki hayata hazırlık için mumyalama tekniklerini öğrendiler. Bu nedenle antik mısırlıların tıp bilgisi gelişmiştir.



Firavunlar öldükleri zaman onların hizmetçileri de öldürülüp, Firavunlarla beraber gömerlerdi.



Fakat söylentilere göre bunu, Birinci Hanedanlıkta iki firavunun harici kimse yapmamıştır.



Sürdükleri rujları ezilmiş böceklerden yaparlardı.



Kırmızböceğini ezdikten sonra kaynatıp dudağa sürmeye hazır hale getirirler ve kıpkırmızı bir ruj ortaya çıkarırlarmış.



12 yaşına kadar çocuklara kıyafet giydirilmezdi.



Yüksek sıcaklar yüzünden çocuklar kıyafet giymezken, erkekler de etek giyerlerdi.



II. Ramses'in sekiz resmi eşi ve 100 cariyesi vardı.



Hatta Ramses, MÖ.1212'de öldüğünde 90 yaşını çoktan geçmişti.



Deneme evliliği yaparlardı.



Antik Mısır’da evlilikler kayıt altına alınmazdı. Birbirini beğenen çiftler birlikte yaşamaya başlarlardı. Ancak zengin insanlar boşanma olması durumunda maddi konuların nasıl çözüleceğine dair sözleşmeler imzalarlardı. Bazı sözleşmelerde “evliliğin geçerliliği” ifadesi bulunurdu. Yani birlikte yaşayan çiftler anlaşamazsa veya içlerinden birinin kısır olduğu ortaya çıkarsa sorunsuzca birbirlerinden ayrılabilirlerdi.



Firavunlar sineklerden korunmak için kölelerini yem olarak kullanıyordu



Sinekler bugün de başa bela, ancak Antik Mısır’da insanların günlük yaşantılarını bugünden çok daha fazla etkiliyorlardı. Bugün çok çeşitli ürünler kullanarak sineklerden kurtulmak mümkünken bu imkanlar Antik Mısır’da yoktu. Bunun için kendisini bala bulayan köleler kullanılıyordu, Firavun’un yakınında duran bu arkadaşlar sinekler için daha cazip bir yem olduğu için Firavun biraz rahat ediyordu. Sinek yemi olarak çalışmak zor bir kariyer tercihi kabul edelim.





Piramitleri köleler değil, Firavunun istihdam ettiği Mısırlı işçiler ve ustalar inşa etmiştir.





Giza'daki piramitlerin yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkan mezarlar, kölelerin mezarları olmadığını göstererek gerçeği ortaya çıkarmış oldu.

Kaynak: Onedio / biacaip

