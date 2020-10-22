Savcı Bey kimdir? Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü, mezarı nerede?

Savcı Bey'in mezarı nerede? Halime Hatun annesidir ve Kayı Boyu hanedanına dahildir. Savcı Bey'in Bayhoca ile Süleyman adında iki çocuğu olmuştur. Bayhoca genç yaşta şehit düşmüştür. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey eşi kim? İşte, detaylar...

SAVCI BEY KİMDİR?

Savcı Bey 1249 yılında Domaniç'te doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.