Sanat Tarihi Nedir, Neden Önemlidir?

Sanat Tarihi Nedir?

Sanat tüm insanlık için ortak dil olarak kabul edilen en önemli olgulardan bir tanesidir. İnsanlık tarihi kadar eski olan sanat var olduğu günden bugüne insanları büyülemeye devam etmektedir. Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel evrimini dikkatli bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır. Sanat tarihi çalışmalar içerisinde yer alan; heykel, seramik, mimari, mobilya ve dekoratif eşyalar sanat tarihi materyalleri olarak karşımıza çıkar. Sanatın tanımıyla ile ilgili fikirler tüm tarih boyunca sürekli olarak değişmesine rağmen sanat tarihi, sanatta yaşanan değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları yaratıcılıklarıyla birlikte şekillendirilmelerini, sınıflandırmalarını, anlamalarını ve yorumlayabilmelerini amaçlar.

Geçmişten günümüze kadar gelen bütün uygarlıkların sanatını sanat tarihi, inceleyen insanın maddeye şekil vererek elde ettiği sanat türlerini konu edinir. Mimari, heykel, resim ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze kadar, pek çok ülke ve toplumda ne tür ve ne şekilde yapıtlar vererek oluştuğunu inceler. Aynı zamanda sanat yapıtlarının ve onları inşa eden sanatçıların sanat anlayışlarını, tarzlarını belirleyip değerlendirmeyi ve sanatın gelecekte şekillendirilmesine ön ayak olmayı amaçlayan bilim dalına sanat tarihi adı verilir.

Sanat Tarihi Neden Önemlidir?

Aristoteles, “Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.” diye betimler. Sanat tarihi, bir sanat yapıtının kökenini doğru bir şekilde tespit etmek, yapıtı meslek grubunun hangi kültürün ya da kimin yaptığını belirlemek oldukça önemlidir.

Bir sanat yapıtının ve bir kültürün gelişim çizgisi ya da sanatçının belirli bir meslek hayatı içinde hangi aşamada gerçekleştiğini belirlemek gerekir. Sanat tarihi, geleneklerinin şekilsel ve üslupsal gelişimleri bakımından tarihsel bir perspektif içinde değerlendirilmesine yarar. Sanat tarihi, görsel sanatlarda da tema, dinsel simge sembol ve konuların çözümlenmesi ile uğraşan ”İkonografi” alanını da kapsar. İkonografi, dinî bir konunun sanata aktarılması sonucu ortaya çıkarılan sanat eserlerini inceleyen ve dinî simgebilimin tarihsel gelişimini gözlemleyen bir bilim dalıdır. İkonoloji ise, sanatın görsel tanımlarını, örneğin erdemlerin, ahlaksızlıkların ve diğer ahlaki veya doğal şeylerin insan figürü veya görünümüyle temsilini inceleyen sembolizm ve göstergebilim dalı olarak adlandırılır. Sanat Tarihi konusuna tam anlamı ile hakim olabilmek için sanat ve tarih konularına da ayrı ayrı hakim olmak ve tüm bunları yorumlayabilmek gerekir.

Sanat Tarihi bölümünde okumak isterseniz,

Bu bölümde almanız zorunlu olan dersler bulunmaktadır. Sanat tarihi bölümünde 4 yıl boyunca genel olarak alacağınız dersler ise şu şekildedir;