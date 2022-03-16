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Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor

Trabzon’un Araklı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Erol Ceylan, yolda gördüğü tozlu araç camlarını elleri ile kısa sürede resim tablosuna dönüştürüyor. Ellerini resim fırçası, tozlu araç camlarını ise tablo olarak kullanan Ceylan, yaptığı resim figürleri ile ilçe halkının beğenisini kazanıyor.

Kültür Sanat 16.03.2022, 08:02 16.03.2022, 08:52
Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor

Araklı Belediyesinde Temizlik İşleri personeli olarak görev yapan Erol Ceylan, ortaokul ikinci sınıftan ayrıldığını ve hiç resim eğitimi almadan bugüne kadar resim çizdiğini belirterek resim sevgisinin 50 yıl önce annesinin sandığından aldığı bir fotoğrafı çizerek başladığını söylüyor.

Özellikle tozlu gördüğü araç camlarına hemen resim yaptığını belirten Erol Ceylan, 50 yıldır resim sevdasının bitmediğini ifade ederek, “Bu işin eğitimini almadım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrıldım. Deniz ve resim sevdam var. Bulduğum yerlere resim yapıyorum. Tozlu bir şey görmeyeyim; gördüm mü duramam hemen resim yapıyorum. Bu sevda bende çocuklukta okula gitmeden başladı. O dönemler dayımlar anneme üç kardeşin fotoğraf göndermişti. O fotoğrafı annemin sandığından aldım ve o fotoğrafa bakarak resimlerini yapmaya çalıştım. O fotoğrafı sandıktan aldığım için annemden dayak yedim. O zamandan beri bu sevda durmadı devam etti. Yaşım 57 bu sevda bende 50 yıldır sürüyor” dedi.

"Keşke okuluna gitseydim"

Ortaokulda okuduğu dönemde öğretmeninin resim yeteneğini keşfettiğini ve Güzel sanatlar Lisesinde okuması için teşvik ettiğini belirten Ceylan, “Ortaokulda öğretmenim bana çok ısrar etti. ’Erol, liseyi bitir Güzel Sanatlar eğitimine sınavsız girersin’ dedi ancak ben okumadım. Neden okumadım diye şimdi kafama vuruyorum. Yeğenlerimde resim becerisi var. Onlar bana oturmaya geldikleri zaman kâğıdı kalemi alıp yanıma gelirler. Önüme her hangi bir tablo koysunlar ona bakarak yapabilirim. Karakalem, yağlı boya, pastel boya, heykeltıraş, karikatür çalışmam var. Çevremden görenler güzel tepkiler veriyor. Bununla ilgili bir anım Trafik lambalarında araç durdu hemen koştum resim çizdim, arkada bulunan araçtakiler bana alkış tuttu” diye konuştu.

Erol Ceylan’ın becerisi karşısında hayran kaldığını belirten Beytullah Ahmetoğlu isimli ilçe sakini ise ”Çok mükemmel ,hayran kaldım gerçekten bir sanatçı. Bu arkadaşımızın temizlik görevlisi olarak değil de başka alanda değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

#ÇAM #araba #toz #resim
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