Ramazan ayının sembolü davulcular sahur mesaisinde

Ramazan ayının sembolü olan Ramazan davulcuları, oruçta tutmak isteyen vatandaşları uyandırmak için Adana sokakların da ki görevlerine başladı. Mehter marşı ve zurna eşliğinde sokak sokak gezen davulcular bu yıl Ramazan’ın buruk geçtiğini ama sahur için geleneklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi’nden aldıkları izin kartları ile ilçenin sokaklarında sahur vakti vatandaşları davul ve zurnalarla sahura kaldıran davulcular, bu yıl buruk geçen Ramazan ayında geleneklerini sürdürüyor. Mehter marşı ve davul zurna eşliğinde, Karacaoğlan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde sokak sokak gezen Ramazan davulcularI vatandaşları sahura kaldırıyor.

Ramazan davulcusu Taşkın Çetin, bu yıl ramazan ayının buruk geçtiğini ifade ederek, “Yaşadığımız olaylar depremler acımızı katladı. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. Bu ramazanda sokak sokak vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Biz bir ay emek veriyoruz bir davulcu çıkıyor ortalığı karıştırıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere verilen belgeler var onu görüp bahşiş vermeleri daha uygun olacaktır” diye konuştu.