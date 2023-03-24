Ramazan ayının ilk cuma namazında 7 asırlık gelenek sürdürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır sürdürülen ahilik geleneği esnaf duası, Ramazan ayının ilk cumasında da yapıldı.

Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ediyor. 700 yıllık geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.

Esnaf duası, Ramazan ayının ilk cuma namazı öncesi verilen salanın ardından yapıldı. Duada Ramazan ayının önemi ve dinimizdeki yeri anlatıldı.