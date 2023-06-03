Nilüfer’de çocuk ve gençlik koroları performanslarıyla alkış aldı

Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, dönem sonunda düzenlenen konserde sahneye çıktı. Yerel ve evrensel eserleri başarıyla seslendiren her iki koro, konserin sonunda büyük alkış aldı.

Çalışmalarına 2022 yılı Eylül ayında Şef Suat Şahin eşliğinde başlayan Nilüfer Çocuk Korosu ile bu koronun mezunlarından oluşan Nilüfer Gençlik Korosu, eğitim dönemini düzenlenen dönem sonu konseriyle noktaladı. Eğitim dönemi boyunca Bursa’nın yanı sıra İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen organizasyonlarda Nilüfer’i başarıyla temsil eden Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki dönem sonu konserinde de izleyenlerin karşısına çıktı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Remzi Çınar’ın da izlediği konsere, ebeveynler ve sanatseverler de büyük ilgi gösterdi. Konserin ilk bölümünde sahne alan 9-14 yaş arası çocuklardan oluşan Nilüfer Çocuk Korosu ile ikinci bölümde sahneye çıkan 15-21 yaş arası gençlerden oluşan Nilüfer Gençlik Korosu, bu özel gecede yerel ve evrensel eserlere yer verdi. Çok sesli koro müziği performansıyla şarkı aralarında sıkça alkışlanan her iki koro, izleyenlerden tam not aldı. Solo performansların da sergilendiği gecede, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi İdil Naz Alıcı’nın, sözleri Hasan Ali Yücel’in sözlerinden bestelediği “Dere” adlı eser de ilk kez seslendirildi. Konserin son bölümünde aynı anda sahneye çıkan Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Helvacı ile birlikte Meksika şarkısı olan Cielito Lindo’yu hep bir ağızdan söyledi. Konserin sonunda dakikalarca alkışlanan Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, Meksika şarkısıyla bis yaptı.

Gecenin sonunda her iki koroyu ve şef Suat Şahin’i kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, “Bu gece eşsiz bir akşam yaşadık. Gençlerimiz, yarınlarımızın emin ellerde olduğunu bizlere gösterdiler. Emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çınar, korolara destek veren firmaların temsilcilerine de plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, şef Suat Şahin’e çiçek vererek muhteşem konser için kutladı.