Niğde’de 25. Anadolu Müzayedesi yapıldı

Niğde’de Hatipoğlu Müzayede evinde "25. Anadolu Müzayedesi" gerçekleştirildi.

Hatipoğlu Müzayede Evi İşletmecisi Antikacı Hilmi Bayizit, Avrupalıların en büyük yatırım aracının antikalar olduğunu ve özellikle Osmanlı eserlerini tercih ettiğini söyledi. Önceden bin TL’ye alınan bir eserin şu anda 20 bin TL olduğunu anlatan Bayizit, "Kendi kültürümüz, medeniyetimiz ve atalarımızın yadigarlarını, Avrupa büyük yatırım aracı olarak kullanıyor. Antikacıların işi tamamen bilgidir. Ne kadar paran olursa olsun antikalar hakkında bir bilgin yoksa bu alanda para kazanamazsın. Antikacıların en büyük sorunlarından bir tanesi de eserleri yurt dışına gönderemiyor ve alamıyor olmasıdır. Biz antika camiası olarak hangi eseri alıp hangi eseri satacağımızı hala bilmiyoruz" dedi.

"Antikacılar tarihi eser kaçakçısı değildir"

Bayizit, iş yerlerine gelen polislerin hangi eseri kontrol ettiğini bilmediğini dile getirerek, "Biz antikacıları tarihi eser kaçakçısı gibi görüyorlar fakat biz eserlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz zaten Kültür ve Turizm Bakanlığının bize sunduğu maddelere uygun olarak alım-satım yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bize son 6 padişaha kadarki dönem eserlerini alıp satmamıza izin verdi. Bu dönemden öncesi devlet malı olarak nitelendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Ramazanda hem mezat programları hem de iftar programları düzenlediklerini belirten Bayizit, mezat programında katılımcıların getirdiği eserleri gelenlere sunduklarını ve yaptıkları hizmet karşılığında komisyon aldıklarını kaydederek, "Biz vatandaşları vitrinlerine koyabileceği, boyutu küçük değeri büyük olan ürünlere yöneltmeye çalışıyoruz çünkü boyutu büyük olunca vatandaşlar bir süre sonra sıkıldığında eseri nereye kaldıracağını bulamıyor" diye konuştu.