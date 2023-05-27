Motifleri ve özellikleriyle dikkat çeken cami, tarihiyle tartışmalara neden oluyor

Motifleriyle dikkat çeken Silahtar Ömer Paşa Camii, yapılış tarihiyle tartışmalara neden oluyor.

Tokat’tın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii yıllara meydan okuyor. "Çandı tekniği" sayesinde hiç çivi kullanılmadan yapılan cami, içerisinde bulunan ahşaplardaki işlemeleriyle dikkat çekiyor. Farklı şehirlerde beylerbeyliği ve valilik yapmış olan Silahtar Ömer Paşa’nın, cami içerisine yaptırdığı motifler ilk günkü halini koruyor. Motifleri ve yapım şekli ile dikkatleri üzerine çeken cami, yapılış tarihiyle tartışmalara neden oluyor. İnşa kitabesi günümüze ulaşmayan caminin yapımı hakkında iki farklı görüş bulunuyor. İlk olarak mimari yapısında Osmanlı mimarisinden izler taşıdığı için caminin Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı iddia edilirken, diğer bir görüşe göreyse caminin 1082 yılında yapıldığı ve farklı dönemlerde tadilat gördüğü düşünülüyor.

"Bu caminin Selçuklu döneminde yapıldığı ve 1082 tarihli olduğu söyleniyor"

Köy sakinlerinden Sadık Demirdağ, caminin ahşap işlemelerin dikkat çektiğini belirterek, "Bu cami ahşap bir yapıdır, tavanları ve diğer yerlerinde çivi bulunmuyor. Söylenenlere göre cami Selçuklu Devleti’nin son dönemlerinde yapılmış. Cami İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Tavanda bulunan motiflerin Ömer Paşa’ya ait olduğu söyleniyor. Tavanda bulunan motifler yapıldığında, yerde bulunan halının da motifleri bire bir aynıymış. Burası İpek Yolu olduğu için buraya birçok han yapılmış. Bu caminin Selçuklu döneminde yapıldığı ve 1082 tarihli olduğu söyleniyor. Ömer Paşa’ya göre 550 yıllık bir camidir. Konya’da buralı bir albay bir kitabe buluyor ve o kitabeyi Osmanlıca Türkçesi’nden günümüz Türkçesi’ne çevirdi, kapıda asılı bir şekilde duruyor. Osmanlı’dan bu camiye motifler kalmış. Ahşap işlemeleri olarak ender örneklerden, asma tavanı bulunuyor. Motifler ilk günkü gibi duruyor burada" şeklinde konuştu.