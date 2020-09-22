Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama (Kuymak) malzemeleri nelerdir? Mıhlama tarifi... .

Kuymak diğer bir adı ile mıhlama sofralarımızda çok sık yer buluyor. Yapılışının basit olması nedeniyle birçok ev hanımı tarafından tercih ediliyor. Peynir, tereyağı ve mısır unundan yapılan kuymak nefis kokusu ve lezzetli ile deneyenleri pişman ettirmiyor. Genellikle kahvaltılarda tercih edilen nefis kuymak tarifi için doğru yerdesiniz. Kuymak (mıhlama) nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar kuymak tarifi detaylı anlatımını bu başlık altından öğrenebilir ve hemen uygulama işlemine geçebilir. Peki, nefis kuymak (mıhlama) tarifi nasıl yapılır?

Kuymak (Mıhlama) Nasıl Yapılır?

Mısır unu, peynir ve tereyağından elde edilen lezzet kahvaltılarda birçok kişinin vazgeçilmezidir. Peynirsiz olarak da yapılabilen kuymak, çok kısa sürede hazır hale gelebiliyor. Diğer bir adı mıhlama olan bu tarifi ayrıntılı şekilde sabah.com.tr'nin yemek tarifleri sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

Mıhlama (Kuymak) Tarifi Malzemeleri

4 yemek kaşığı mısır unu

4 yemek kaşığı tereyağı

2 bardak su

Trabzon peyniri (300 gram)

Mıhlama Tarifi Yapılışı

Önceden hazırlamış olduğunuz tavaya tereyağını ekleyerek kısık ateşte pişirin.

Üzerine mısır ununu yavaş yavaş ekleyerek kavurun. Bu noktada tahta kaşık tercih edin.

Mısır unu renklendiğinde iki bardak suyu ilave edin.

Kaynayan suda şişen mısır ununun Trabzon peyniri ekleyin.

Ara sıra karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Tereyağı kuymak üzerine çıktığında ocağın altını kapatabilirsiniz.

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