Medeniyetler beşiği Harput’a ziyaretçi akını

Elazığ’ın turizme açılan kapısı 4 bin yıllık Harput’a ziyaretçiler gelmeye başladı.

Elazığ’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, kentin turizmde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’ne akın etti. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan, medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan tarihi Harput Mahallesi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi mahalleyi ziyaret edenler, güzel havayı değerlendirerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Harput Mahallesi’nde, eğikliği Pisa Kulesi’nden bile daha fazla olarak tescillenen eğri minaresinden Harput Kalesi’ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Ailecek Harput’a gelip gezdiklerini dile getiren Hayrettin Aytekin, "Hafta sonu hava güzeldi, biz de çocuklarla gezinelim dedik. Seyir terasına da ilk defa geliyorum. Güzel olmuş, yapanların eline sağlık. Harput, Elazığ’ımızın tarihi bir mekanı. Herkesin gelip görmesi gerekiyor” dedi.

Batuhan Aşkın Doğan ise, "Şu an tarihi ve kültürel bir yer olan Harput’tayız. 4 bin yıllık tarihi dokularının içinde kaldırım taşlarında bile tarihi eserle bulabiliyorsunuz. Hafta sonu yerli ve yabancı turistler gelip butik otelde kalıyor. Gelen turistler tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorlar” diye konuştu.