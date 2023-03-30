Markaların Dijital Stratejilerini Oluşturmadan Önce Okuması Gereken Kitap: Dijitalin Kitabı mı Olur?

18 yıldır 700’e yakın yerli ve yabancı markayla çalışan, danışmanlık ve eğitim veren Göksemin Gökalp Özdemir’in pazarlama dünyasına kazandırdığı ilk kitabı “Dijitalin Kitabı mı Olur?” okuyucusunu yenidünyada dijital pazarlamanın şifrelerini çözmeye davet ediyor. Kısa sürede çok satanlar listesine giren kitap dijitalin büyüleyici bir o kadar da korkutucu dünyasında nereden başlayacağını bilmeyenler ve bu yolda kendini biraz kaybolmuş hissedenler için adeta bir başucu kitabı niteliğinde.

Yazar kitabın ilk bölümünde yenidünyada bir marka kurarken dikkat edeceğiniz, kimlik ve markanın varoluşa dair unsurlarını; ikinci bölümünde ise dijital dünyada markanızı parlatmak, fark yaratmak için yapılması gerekenleri adeta bir danışmanlık seansı şeklinde aktarıyor. Bir markayı satın almaya nasıl karar veriyoruz? Marka konumlandırması nasıl yapılır? Dijital itibarımızı nasıl güçlendiririz? E-ticarette nasıl başarılı oluruz? Web sitemizi hedef kitlemiz nasıl ziyaret eder? Sosyal medya kullanmanın püf noktaları, reklam verenler için tavsiyeler, marka topluluğu kurmak, kişisel veri yaklaşımının markaya kattığı değer ve tabii Metaverse, NFT gibi yeni teknolojilerin markaya etkisi kitabın ana başlıkları arasında..

Özdemir kitapla ilgili düşüncelerini şöyle paylaşıyor: Kariyerim boyunca bana hep, “Neden kitap yazmıyorsun” diye sordular. “Dijitalin kitabı mı olur” derdim. Endişem kitapta yazılanların güncelliğini kısa sürede kaybedeceği düşüncesiydi. Ancak zamanla daha büyük bir sorunun varlığını keşfettim. Konu dijital olunca insanlar henüz “ne bilmediklerini” dahi bilmiyorlardı. İşte tam bu sorunu çözmek için bu kitabı yazdım. Mark Prensky 2001 senesinde bizi iki yeni terimle tanıştırdı: dijitalin göçmenleri ve dijitalin yerlileri. Göçmenler teknolojiyle sonradan tanışanlar, yerliler bu teknolojiye gözünü açanlar. Ben bir dijital göçmenim. Doğduğumda tek kanallı televizyonlar vardı ve henüz internet yoktu. Bugün yerlilerle de göçmenlerle de çalışıyorum. Tecrübelerim bana, ister göçmen ister yerli olun, ne kadar güncelseniz ancak o kadar uzman ve başarılı olabileceğinizi söylüyor.

Özdemir, kitapta deneyimlerini paylaşırken, markaların hayatını değiştirecek pratik öneriler de sunuyor.