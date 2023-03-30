Mardin’de burçlara özel kolonya üretildi

Yenilikçi ürün ve tasarımlarıyla tanınan Dr. Mars, astrolojiye inanan insanlar için burçların kendi rengine göre kolonya üretti.

Mardin’de bulunan Dr. Mars, ürünleri ile yenilikçi olmaya devam ediyor. Parfüm ve kolonya üretiminde öncü olan Dr. Mars, astrolojiye inanan insanlar için de ürün geliştirdi. Her burcun astrolojide yer alan rengi ve kokusuna uygun olarak kolonya üreten Dr. Mars, burçların simgelerini de şişelerin üzerine taşıdı. Her burcun kendi rengini taşıyan kolonyalar, yeşilden sarıya kadar birçok renkten oluşuyor. Renklerin yanı sıra astrolojide yer alan ve burçların olduğu söylenen kokulara göre hazırlanan kolonyalar, raflardaki yerini aldı.

"Astronominin belirlediği renge kokuya göre yaptığımız bir üründür"

Astrolojide yer alan bilgilere göre kolonyalarını ürettiğini belirten Hamdullah Adsoy, "Yeni ürün konsepti ile karşınızdayız. Ürünümüz ise burç kolonyalarıdır. Daha önce denenememiş bir ürün. Astronomiye inanan insanlar için astronominin belirlediği renge, kokuya göre yaptığımız bir üründür. Örnek verecek olursak, astrolojinin dediğine göre; kova burcunun rengi mavidir, başak burcu kahverengidir, aslan burcu altın rengi gibi belirlenmiş renkleri kullandık. Astrolojinin belirlediği renklere göre üretilmiştir" dedi.

Özel bir tasarım yaptıklarını aktaran Adsoy, "Kabartma olarak burç isimleri ve simgelerini yaptık. Farklı bir konsept, her burcun da kendisine göre bir kokusu var. Bu kokuları denemeleri için bütün müşterilerimizi de bekleriz. Farklı ürünler yapmaya çalışıyorum, burçlar konusunda kolye, kitap, yüzük gibi birçok eşya üretilmiş ancak kokusu olmadığını fark ettim. Bunu da biz denedik, umarız ki başarılı da olmuşuzdur" ifadelerini kullandı.